¿No respetó la receta? Chef real comparte su opinión sobre los platillos que Meghan Markle ha preparado en su especial navideño

El especial navideño With Love, Megan: Holiday Celebration, protagonizado por Meghan Markle, sigue generando conversación a casi una semana de su estreno.

Aunque el programa busca transmitir calidez, hospitalidad y espíritu festivo, una reciente opinión de un chef con experiencia en la realeza británica ha puesto el foco en las habilidades culinarias de la duquesa de Sussex, despertando opiniones encontradas entre críticos y espectadores.

Un chef con experiencia real analiza la cocina de Meghan Markle

Durante un episodio del podcast Talking Royals, transmitido el pasado 5 de diciembre, la presentadora Charlene White conversó con el chef italiano Francesco Mazzei, reconocido por su trayectoria internacional y por haber cocinado recientemente para el rey Carlos III y la reina Camila en la residencia de Highgrove.

En medio de la charla, el panel abordó el programa de estilo de vida de Meghan Markle en Netflix, que regresó con un episodio especial enfocado en la temporada navideña. En tono distendido, se le preguntó a Mazzei si había visto la serie, a lo que respondió que sí había observado al menos un episodio.

El platillo que no convenció al chef italiano

El momento más comentado surgió cuando Francesco se refirió a una escena en la que Meghan prepara espaguetis directamente en la salsa, un método poco habitual dentro de la cocina tradicional italiana. Al ser cuestionado sobre la técnica, el chef fue claro y sincero: no es una forma que él utilizaría.

Aunque evitó ser severo, su reacción fue contundente al admitir que no cocinaría espaguetis de esa manera, dejando entrever que el procedimiento no respeta las bases clásicas de la receta. Eso sí, también matizó sus palabras al señalar que, pese a no ser su estilo, el resultado final podría haber sido un platillo increíble.

Críticas divididas: expertos vs. el público

Más allá de la opinión del chef, El especial navideño de Meghan ha tenido una recepción desigual. En el ámbito de la crítica especializada, el programa no ha logrado convencer del todo, acumulando calificaciones bajas en plataformas de reseñas, donde algunos lo han descrito como poco informativo o excesivamente “decorado”.

Sin embargo, la percepción del público ha sido considerablemente más positiva, pues numerosos espectadores han elogiado el tono acogedor del programa, su estética relajada y la atmósfera cálida que transmite, considerándolo un contenido ideal para entrar en el espíritu navideño.

La opinión del chef Francesco Mazzei demuestra que With Love, Megan: Holiday Celebration ha logrado el objetivo de posicionarse en la conversación pública.

Mientras expertos culinarios cuestionan algunas técnicas empleadas por Meghan Markle para la realización de los platillos, el público parece valorar la intención, el ambiente y el mensaje emocional del programa.