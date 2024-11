Nora Haukland, exnovia de Marius Borg, hizo una nueva confesión estremecedora: los detalles

Nora Haukland, la joven influencer que en 2020 ganó el reality ‘Love Island’ y más tarde mantuvo un romance con Marius Borg, hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, volvió a romper el silencio y aportó nuevas declaraciones que podrían repercutir en el caso judicial del joven agresor, quien actualmente enfrenta cargos por violación sexual y otro tipo de abusos.

La modelo de 27 años, quien salió con el hijastro del príncipe Haakon de 2022 hasta el verano del año pasado, decidió abrirse en el podcast " Nora Svarer ", revelando cómo se ha sentido últimamente y cómo es que ha tenido que lidiar con un fuerte sentimiento de ansiedad.

“Hoy he tenido un día muy emotivo. Ha sido una montaña rusa de emociones. “Realmente pasé de jugar, ser hiperactiva, llorar y tener mucha ansiedad”, dijo la ex novia de Borg frente a los micrófonos del episodio.

Nora Haukland es una de las ex novias de Marius Borg que ha contribuido a la investigación en contra del joven LinkedIn Nora Haukland

¿Cuál es la nueva información que proporcionó Nora Haukland sobre Marius Borg?

En el episodio del podcast, el cual, según el medio noruego Arets Magasin, fue grabado el miércoles 20 de noviembre, Nora declaró: “hubo mucha prensa en los medios con este puto ex mío. No lo sé, simplemente me siento con una sensación enfermiza de ansiedad. No sé cómo explicarlo una vez. Se siente tan doloroso y tan cercano, y simplemente pienso: ‘¿Qué carajo?’ Esta es una persona a la que solía tener mucho cariño”.

Asimismo, la influencer expuso que durante mucho tiempo creyó que ella era la única víctima que había estado expuesta a las acciones de Marius. “Hay una persona a la que solía tener mucho cariño, y las cosas que me pasaron, que él me hizo… En serio pensé que solo me pasó a mí durante un tiempo. Pensé que estaba loca y que yo era el problema” dijo Haukland.

Nora Haukland asegura que por mucho tiempo creyó ser la única víctima de Marius Borg Getty Images

Respecto a su participación oficial dentro del caso legal de Marius Borg, Nora no comentó nada. Sin embargo, se sabe a través de la revista KK, que la joven ya ha presentado sus acusaciones ante el defensor de Marius, el abogado Øyvind Bratlien, quien no ha emitido comentarios hasta ahora.

¿Qué es lo más reciente en el caso judicial de Marius Borg?

El pasado 20 de noviembre se informó que tras ser acusado violación, el tribunal noruego determinó que el primogénito de la princesa Mette-Marit permanezca en arresto durante una semana después de que la Policía anunciara que se le investiga por cometer presuntamente una segunda agresión sexual.

Antes de la apelación de su abogado, la policía había solicitado poner a Marius en prisión preventiva durante dos semanas ante el riesgo de que pueda alterar las pruebas durante la investigación, de acuerdo con la agencia noruega NTB.

“Según medios noruegos, la primera supuesta violación ocurrió en casa de la joven en marzo de este año; la otra, en su residencia de Skaugum hace unas semanas”, se informa desde El Pais. Por el momento la defensa de Borg sigue declarándolo inocente.