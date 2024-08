Quién es Nora Haukland, la exnovia de Marius Borg, que podría complicar su caso

El escándalo de Marius Borg se ha complicado ahora que dos de sus exnovias han decidido romper el silencio como Nora Haukland, con quien tuvo una relación y ahora lo acusa de haberla violentado.

Fue a principios de este mes cuando la prensa noruega reveló que Borg fue detenido por la policía luego de agredir física y verbalmente a una joven, por lo que estuvo encarcelado por 30 horas y, posteriormente, fue liberado con cargos.

Sin embargo, Haukland se animó a revelar a través de sus redes sociales lo que supuestamente vivió con Marius durante su noviazgo luego de que el hijastro del príncipe Haakon reconoció la culpabilidad en el reciente caso y asumió la responsabilidad de sus acciones.

¿Quién es Nora Haukland?

Nora Haukland es una influencer de 26 años y tuvo una relación con Marius Borg LinkedIn Nora Haukland

Nora es una joven influencer y en 2020 ganó el reality ‘Love Island’. Tuvo una relación sentimental con el hijo de la princesa desde abril de 2022, la cual duró hasta el verano del año pasado. “Es que siempre me hace reír, es muy excéntrico y muy alegre. ¡Es muy romántico y un verdadero caballero!”, contó entonces al medio ‘Dagbladet’ sobre su romance.

No obstante, recientemente ella usó su perfil para relatar los presuntos abusos que cometió su exnovio. “Marius actúa como si esto hubiera sucedido por primera vez. Pide empatía... pero también fue violento conmigo. Me dio un puñetazo en la cara, me pateó, me estranguló y destrozó mi apartamento”, explicó.

“Todo esto fue hace casi un año. También rompió cosas en la casa de mi madre. Pero lo peor fue la parte psicológica, los gritos, las amenazas”, según acusó la también aspirante a diseñadora.

Las exnovias de Marius Borg Høiby consideran llevarlo a juicio por haberlas violentado Instagram @marius_borg

Mientras que la historia de amor entre Nora y Marius se dio poco después de que él rompiera su relación con la modelo Julianne Snekkestad, quien también alzó la voz y lo acusó de haberla maltratado.

Marius Borg en problemas tras acusaciones de sus exnovias

Por otra parte, estas nuevas acusaciones en contra del hermano de la princesa Ingrid lo han puesto en una situación muy complicada ya que la prensa local reporta que ambas exparejas de Marius, tanto Nora como Juliane, tienen planeado enviarlo a juicio.

Juliane Snekkestad también es una de las exnovias que acusó a Marius Borg de haberla violentado Getty Images

En tanto que a estos supuestos se suman a los de la joven que recién agredió y por la que fue detenido temporalmente. Por lo cual este asunto podría dar un giro todavía más negativo para Borg e, incluso, afectar a la imagen de su padrastro, Haakon de Noruega, así como de la Familia Real.