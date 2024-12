Por qué Dulce y Gonzalo Vega debieron esperar meses para su primer beso: así fue su romántica historia de amor

La reciente muerte de la cantante Dulce ha reavivado el interés por su intensa y prolongada relación amorosa con el actor Gonzalo Vega. Este conocido romance del espectáculo mexicano estuvo marcado por la pasión, la espera y las dificultades de un amor prohibido.

Estos dos icónicos artistas mexicanos comenzaron su romance en un momento crucial de sus vidas, cuando Dulce tenía solo 18 años y Gonzalo 29. A pesar de la diferencia de edad y de las dificultades familiares, su conexión fue intensa desde el principio.

Así comenzó el romance de Dulce y Gonzalo Vega

Dulce, cuyo nombre real era Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, y Gonzalo Vega se conocieron en la sala de espera de un consultorio médico durante la década de los años ochenta. El actor había llegado al lugar con un pasamontaña, pues lo habían operado debido a una sinusitis.

“Llega un hombre con un cuerpazo, pero con pasamontaña, sólo se veían los ojos, con una voz hermosa, casualmente, el doctor nos citaba el mismo día, a la misma hora y terminábamos sentados uno junto al otro y empezamos a platicar, seguimos viéndonos ahí”, dijo en una entrevista en el canal de YouTube de Yordi Rosado

Sin embargo, ella no sabía en ese entonces que el hombre al que saludaba en el consultorio se trataba de Vega, quien la contactó tiempo después. “Recibí una llamada de él, me dice: ‘Hola, soy Gonzalo’, yo ni la cara le conocía, ni sabía que era el actor, le digo: ‘No sabía que te llamabas Gonzalo, ¿cómo te apellidas?’, me dice: ‘Gonzalo Vega’”.

El actor la invitó a comer cuando ella aún tenía 17 años, y él en sus 30, pero a pesar de su fuerte atracción, la pareja tuvo que esperar un tiempo para iniciar su noviazgo formalmente. Esto debido a que la madre de la cantante se negaba la relación por la diferencia de edades.

Dulce todavía no tenía la mayoría de edad cuando conoció al actor Gonzalo Vega Getty Images

Aunque, tras cumplir la mayoría de edad, Dulce se mudó con Gonzalo. Sin embargo, su dinámica de pareja no fue la esperada ya que ella tardó meses en tener intimidad con el actor. Una situación que creó tensión entre ambos y que casi provoca su ruptura al poco tiempo de vivir juntos.

No obstante, su relación terminó luego de 5 años. Esta ruptura, según contó la misma Dulce a Yordi Rosado, fue porque ella quería enfocarse en su carrera como cantante y sentía que viviendo con el actor no podía hacer ello. Mientras que él también le dio prioridad a la actuación.

A pesar del dolor de separarse, ambos artistas continuaron con sus vidas y carreras. Años después de romper, se reencontraron y hablaron sobre lo que había sido su amor. Aunque hubo un fuerte deseo de revivir esos momentos felices, ambos sabían que las circunstancias habían cambiado irreversiblemente.