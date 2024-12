Kate Middleton y la Familia Real reunidos en la caminata navideña en Sandringham: FOTOS

Los seguidores de la Familia Real británica se encuentran realmente complacidos, después de que Kate Middleton se uniera emocionada a los Windsor para celebrar la Navidad. Esta ocasión se suma a las pocas apariciones públicas de la princesa de Gales este 2024, año que fue particularmente difícil para ella debido a su diagnóstico de cáncer.

La futura reina reapareció en la iglesia de Sandringham esta mañana de Navidad, siendo recibida con decenas de regalos y flores.

La princesa de Gales fue recibida con calidez por un grupo de seguidores reales que aguardaban por ella en Sandringham Jordan Peck/Jordan Peck|Getty Images

Además de Catherine, otros de los royals presentes durante la típica caminata navideña fueron, por su puesto: el rey Carlos III y Camilla Parker; el príncipe William y sus tres hijos, George Charlotte y Louis. También se sumaron a la tradición la princesa Beatriz de York, junto con su esposo Edoardo Mapelli Mozzi y sus hijos.

También, tal y cómo se puede observar en las fotografías del hecho, a la comitiva se integró: la princesa Ana, los duques de Edimburgo Eduardo y Sofía, Mike y Zara Tindall y sus hijos.

De acuerdo con el diario británico The Mirror, todos los miembros de la Familia Real se dirigieron a pie al servicio y fueron recibidos al pie de la escalinata de la iglesia por el reverendo canónigo Dr. Paul Rhys Williams. Después entraron y se cantó el himno nacional antes del primer himno, Oh Come, All Ye Faithful.

¿Cómo fue la reaparición de Kate Middleton durante la Navidad 2024?

Durante su reaparición en Sandringham, Kate Middleton permaneció muy cercana a sus hijos y por momentos caminó de la mano de su marido, el príncipe William.

Para el acto, la princesa optó por llevar un abrigo y un sombrero verdes de Sarah Burton para Alexander McQueen.

Al respecto de la actitud que la futura reina mostró ante la multitud, la experta en lenguaje corporal Judi James hizo un análisis para el diario The Mirror, destacando un gesto corporal que tuvo la princesa mientras el resto de la familia caminaba hacia la iglesia.

La Familia Real de Gales fue la protagonista de la caminata navideña en Sandringham 2024 Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

James asegura que la expresión en el rostro de Kate mostró sus “verdaderos sentimientos sobre su regreso para Navidad”. La experta le dijo al Mirror : “La pequeña boina de Kate permitió una vista completa de su rostro, que a su vez mostró esa sonrisa auténtica, congruente y con hoyuelos en lugar de su versión real perfecta”.

“Su enérgico ritmo de caminar mientras agarraba la mano de Louis entre las suyas, y la forma en que su mirada iba de los admiradores que la adoraban (caminó al lado de la multitud para permitir la proximidad) a su izquierda y a lo largo de la fila de Louis, Charlotte, William y George, cuando su rayo de orgullo era obvio”, agregó la James.

Y Judi añadió que ahora, cuando la familia Gales se reúne para asistir a algún evento, funcionan como un “equipo real casi perfecto”. Y añadió: “George sigue imitando a su padre, pero también toma cada vez más la iniciativa sin mirar a William en busca de señales de aprobación, lo que sugiere que actúa por iniciativa propia. Las señales de timidez han desaparecido y ahora tiene tendencia a ir por delante cuando se trata de conocer y saludar”.