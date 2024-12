Revelan el verdadero motivo que llevó al príncipe Harry a sentir rechazo por la Familia Real

Fue el 8 de enero de 2020 cuando estalló definitivamente el fenómeno denominado por la prensa como “Megxit”, el cual consistió en la renuncia del príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, a toda clase de vínculo institucional con la Corona. Fue entonces, cuando ambos dejaron de ser miembros de alto rango de la Familia Real británica y se mudaron a California, en Estados Unidos.

A partir de ese momento no han dejado de surgir declaraciones de rechazo por parte de Harry hacia su familia. Por ejemplo, en 2021 el duque de Sussex y Meghan fueron entrevistados para CBS por la conductora de televisión estadounidense Oprah Winfrey, dando como resultado un diálogo en el que la pareja terminó por denunciar que los Windsor habrían tenido conductas racistas contra Markle y su primogénito.

Otras señales de rechazo por parte del príncipe Harry a su familia habrían sido expresadas por medio de sus explosivas memorias Spare y su documental de Netflix “Harry y Meghan”, estrenado en diciembre de 2022.

Las explosivas memorias del duque de Sussex muestran su rechazo a la Familia Real amazon.com

Sin embargo, a pesar de lo mediático que fueron todas aquellos contenidos, la realidad es que hasta el momento no se tenía certeza de por qué el benjamín había optado por volcarse completamente en contra de sus familiares; hasta ahora, que ha salido a hablar el fotógrafo real Arthur Edwards, quien declaró que hay un motivo claro detrás de las declaraciones explosivas de Harry: el dinero.

¿Qué opinan los expertos sobre el rechazo del príncipe Harry a la Familia Real?

Al respecto de la fractura entre Harry y los Windsor, el experto real Matt Wilkinson dijo en declaraciones a The Sun: “Desde que dejó este país, la división se volvió enorme entre la Familia Real aquí, nosotros, los medios y él. Principalmente porque simplemente despreció a la Familia Real. No se puede desprestigiar a la esposa del Rey, Camilla, y esperar ser perdonado fácilmente . No se puede desprestigiar a la esposa de William y ser perdonado fácilmente”

Los expertos analizan las consecuencias del fenómeno “Megxit” Getty Images

El editor de asuntos monárquicos agregó: “Y por el beneficio, y eso es lo que realmente me preocupa, porque a Harry no le quedaban sus últimos 30 chelines, tenía mucho dinero. No había necesidad de hacer eso”. Sin embargo, según esta fuente, parece ser que la ambición ganó al duque de Sussex, por lo que ahora tiene que sufrir las graves consecuencias de su alejamiento, el cual también ha mantenido a sus pequeños hijos, Archie y Lilibet, lejos de su familia paterna.