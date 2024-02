¿Por qué la ausencia del príncipe William a este evento prende las alarmas sobre la salud de Kate Middleton?

Este martes se realizó una misa en homenaje a Constantino de Grecia en Windsor, sin embargo, uno de los grandes ausentes a esta ceremonia fue el príncipe William, lo que generó una gran preocupación entre los británicos, ya que se comenzó a rumorar que su ausencia tenía relación con la salud de Kate Middleton.

Aunque en un principio se tenía contemplado que el royal de 41 años asistiera a la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, a última hora se informó que William no estaría presente.

Mientras que la que encabezó el servicio religioso fue la reina Camilla, ya que el monarca Carlos III ha cancelado sus compromisos, incluido este, para poder someterse a su tratamiento contra el cáncer.

La ausencia del príncipe William reaviva los rumores sobre la salud de Kate Middleton

El príncipe William no acudió al homenaje de Constantino de Grecia Andrew Parsons/Kensington Palace via Getty Images

Este martes 27 de febrero se realizó la ceremonia en honor al fallecido rey griego, quien por cierto era padrino del príncipe William, por lo cual la ausencia del hijo mayor del rey Carlos generó bastante incertidumbre, dada la gran conexión que existe entre la casa real británica y la dinastía helena.

Poco antes de que comenzara la misa, el mismo Palacio de Kensigton habría informado que William no estuvo presente en el evento debido a motivos personales. “Desafortunadamente, el príncipe de Gales no puede asistir al servicio conmemorativo del rey Constantino esta mañana debido a un asunto personal”, informó la agencia británica PA.

De ahí que se reavivaran los rumores sobre la salud de la princesa, ya que la prensa internacional ha especulado que su recuperación no va tan bien como se esperaba e incluso, hace unas semanas llegó a decirse que mientras estuvo hospitalizada fue inducida a un coma. Aunque nada de esto se ha corroborado.

Se especulaba que la ausencia del príncipe William se pudo deber a una complicación de Kate Middleton Getty Images

Es por ello que una fuente cercana ha revelado a The Daily Telegraph que el motivo por el que el príncipe William no acudió al homenaje de su padrino no tiene nada que ver con Kate Middleton, pues ella “sigue evolucionando favorablemente” luego de haber sido sometida a una cirugía abdominal en enero pasado.

Sin embargo, hasta la fecha se desconoce cómo ha ido evolucionando y de qué fue operada, por lo que estas escuetas declaraciones no terminan de convencer del todo cómo va la nuera del rey Carlos.

Por último, ante la ausencia de William, ha sido la reina Camilla la encargada de recibir a quienes se dieron cita a la capilla, cerca de las 11 horas de este 27 de febrero, para homenajear al fallecido monarca griego, quien a su vez era familiar del difunto Felipe de Edimburgo y también llegó a ser muy cercano a Carlos III.