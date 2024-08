Por qué la princesa Marta Luisa, mientras prepara su boda, tiene a casi todos los medios noruegos en su contra

La boda de la princesa Marta Luisa de Noruega y Durek Verret se llevará a cabo este próximo fin de semana. Sin embargo, este enlace nupcial ha desatado una guerra entre la royal y los medios de comunicación de aquel país debido a la drástica decisión que ha tomado, y la cual rompe con la tradición de la monarquía.

Será el próximo 31 de agosto cuando la hermana del príncipe Haakon y el polémico chamán estadounidense se den el “sí, quiero” mediante una ceremonia que se realizará en pleno corazón de los fiordos noruegos, en el Hotel Union Geiranger.

¿Por qué los medios están enojados con Marta Luisa de Noruega?

De acuerdo con lo que ha trascendido, la princesa ha decididio vender la exclusiva de su boda a un medio de comunicación extranjero, lo que ha causado un gran enojo entre el gremio noruego ya que, según lo que alega la prensa local, es que ellos siempre han estado presentes en todas las celebraciones y aniversarios de la Casa Real desde que el Rey Haakon llegó a Noruega en 1905.

Marta Luisa de Noruega vendió la exclusiva a un medio de comunicación del extranjero, lo que provocó el enojo de la prensa Instagram @iam_martalouise / Sara Abraham

Incluso, la secretaria de la Asociación de Editores, Reidun Kjelling Nybø, se pronunció en contra de esta medida ya que la considera una contradicción, sobre todo si se toma en cuenta que la royal alega que ello lo hizo porque es una ceremonia privada. Sin embargo, al vender la exclusiva dejaría de de tener esa característica de privado.

“Marta Luisa y Durek Verrett explican que se trata de un evento privado. Al mismo tiempo, han vendido los derechos tanto de la boda como de las fiestas a una revista extranjera. Después de todo, no parece particularmente privado”, señala. “Creo que es profundamente lamentable y vergonzoso que hayan elegido esta solución”.

Por otro lado, la Casa Real Noruega no se ha pronunciado al respecto y es probable que tampoco lo haga puesto que ella ya no representa a la corona y, además, la institución monárquica no suele hablar sobre asuntos privados de la familia.

Los detalles de la boda de la princesa Marta Luisa y Durek Verret

Marta Luisa de Noruega y Durek Verret se casarán en el Hotel Union Geiranger Getty Images

Hasta donde se sabe, Marta Luisa y su prometido tendrán dos oficiantes de diferentes religiones para su boda que será en un exclusivo hotel de lujo al oeste de Noruega. En tanto que las celebraciones por su unión matrimonial durarán tres días, siendo el día sábado 31 de agosto cuando se lleve a cabo la ceremonia religiosa.

También, hace un tiempo se filtró que habrían pedido exigentes códigos de vestimenta para sus invitados y que, además de las fiestas, habría un crucero. Aunque, según lo revelado, los asistentes a este evento pagarán todos sus gastos de alojamiento por su cuenta.