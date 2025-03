Por qué los autos de Letizia Ortiz y Felipe VI no tienen placas: la importante razón

Si alguna vez has visto a los reyes de España arribando a uno de sus compromisos oficiales, es posible que hayas notado un detalle curioso en sus autos: no llevan placas visibles. ¿Por qué? No se trata de una excentricidad ni de una cuestión de estilo, sino de una medida de seguridad clave que protege a la familia real en sus desplazamientos.

Los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, junto a sus hijas , la princesa Leonor y la infanta Sofía, se trasladan en vehículos oficiales que, a diferencia de sus autos personales, no llevan a la vista la numeración obligatoria para circular. Esta peculiaridad, tiene un motivo de peso.

Según infomó Lecturas, el principal objetivo de esta excepción es proteger la privacidad y seguridad de la familia real . Al no mostrar la matrícula, se complica el rastreo de sus movimientos, evitando así que personas ajenas puedan seguir sus desplazamientos en tiempo real.

Felipe VI y Letizia Ortiz viajan en autos sin placas Getty Images

Cómo se pueden identificar los autos de los reyes de España

En lugar de la matrícula convencional, los autos oficiales llevan una placa especial que incluye una corona y un color distintivo según el miembro de la familia que viaja en el vehículo. Si es el rey Felipe VI quien se traslada, la placa es de color granate, un tono que hace referencia directa a su escudo de armas. En cuanto al transporte de la princesa Leonor, la placa es azul, en honor al Principado de Asturias, región cuyo título lleva como heredera al trono, informó el medio citado.

Este sistema no solo refuerza la seguridad de la familia real, sino que también permite identificar rápidamente qué miembro está a bordo, facilitando el trabajo del personal encargado de su protección durante sus actividades oficiales.

Más allá de la curiosidad que despierta este detalle, lo cierto es que responde a una estrategia bien pensada para preservar la tranquilidad y seguridad de los reyes y sus hijas en cada uno de sus desplazamientos.