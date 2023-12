Qué ha pasado con Diana de Orleans y su nieto, el duque Wilhem: los detalles de su pelea

Luego que esta semana se diera a conocer que el duque Wilheim le habría pedido a Diana de Orleans, su abuela, que abandonara el castillo de Altshausen en Alemania, ahora la misma duquesa de Wurtemberg ha hablado sobre el pleito que sostiene con su nieto.

Fue en una reciente entrevista que ofreció la propia Diana a una revista en España, en donde platicó todos los detalles sobre este pleito familiar y el cual ya ha dado la vuelta a la prensa de todo el mundo.

Como antecedente, el Paris Match informaba a principios de semana que la duquesa viuda de Gurttemberg habría denunciado que su nieto Wilhem le pedía no vivir en el castillo de Altshausen y que además, retirara sus obras de arte de dicho lugar.

El duque Wilhem le habría pedido a Diana de Orleans que desalojara el Castillo de Altshausen Getty Images

Tras darse a conocer esta información, la revista Hola se puso en contacto con ella para platicar del tema y conocer a detalle la situación que está atravesando, y a la que varios medios han calificado como un ‘exilio'.

Aunque aclaró que no le ha pedido de manera directa que se marche, sugirió que sus acciones le dan a entender otra cosa. “Mi nieto no me ha dicho que me vaya pero está haciendo todo lo posible para que abandone yo el castillo. Es muy astuto”, relató.

También señaló que le revisa constantemente la paquetería que ella envía a sus amistades, para asegurarse que no se lleva nada del castillo. “Estos días se encuentra revisando todos los paquetes que envió a mis amigos por Navidad desde el castillo para comprobar que no mando nada que pertenezca a esta residencia, y por consiguiente a él. Es horroroso”, según sus palabras.

Diana de Orleans se quedó viuda el año pasado con la muerte de su esposo, el duque de Württemberg Getty Images

En cuanto al aspecto legal, la princesa de Orleans contó que desafortunadamente el testamento de su marido, Carlos de Wurttemberg, fue muy desfavorable para ella. Sin embargo, solo pide justicia y vivir en tranquilidad.

Además, dejó en claro que no piensa darse por vencida y que seguirá luchando para permanecer en el que ha sido su hogar por casi 5 décadas. “La gente del pueblo y los trabajadores del castillo me adoran y por este motivo no me voy a ir. No pienso abandonarlos”, recalcó.

Por último, la también prima del rey Juan Carlos dejó entrever la mala actitud de su nieto hacia ella y que, por lo mismo, solo trata de defenderse. "Él nunca me escucha y se piensa que yo soy mala, pero yo solo me defiendo como una mujer a la que intenta hacer desaparecer”, enfatizó.