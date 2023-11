¿Quién era la astróloga personal de la princesa Diana?

La solitaria vida de Diana Spencer en Buckingham, rodeada de puros miembros de la familia Windsor, orilló a la princesa a buscar desesperadamente amigos en los que pudiera confiar. Así fue como, en 1989, encontró a una reconocida astróloga que se terminó convirtiendo en una de sus mejores amigas.

Fueron las constantes infidelidades del, entonces, príncipe Carlos con Camila Parker-Bowles, hoy duquesa de Cornualles, las que llevaron a Lady Di a consultar a Debbie Frank, una conocida astróloga del Reino Unido que le presentaron en 1989. Las preguntas que Diana quería hacer eran muy simples: “¿Por qué él es así? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Se quedará con Camila?”.

Debbie tuvo que ser honesta y explicarle qué era lo que sucedía en realidad. Entre las dos mujeres nació una gran amistad que terminó con la muerte de Diana en 1997, pero que continúa con sus dos hijos, en especial con el príncipe William, quien la sigue consultando.

Dodi y Diana fallecieron en el mismo accidente en agosto de 1997

¿Qué le deparaba a Diana según Debbie Frank?

Debbie es una astróloga muy acertada que impactaba a Diana por su precisión. La última vez que se vieron estas dos amigas fue un mes antes del trágico accidente que le quitó la vida a la exesposa del príncipe Carlos.

Entonces Debbie vio un eclipse en la carta astral de Diana. Esta posición representa un gran cambio de vida, por ejemplo, en otros eclipses anteriores de su carta coincidieron con la separación de Carlos o el nacimiento de William, así que éste prometía una transformación real en la vida de la princesa: “Estábamos mirando su gráfico y le dije a Diana: ‘Oh, hay un eclipse’. Y cuando salía uno significaba un cambio importante en su vida”. Pero debido al buen momento que Lady Di vivía con su nuevo amor, Dody Al-Fayed, no hizo mucho caso de las advertencias de Debbie.

Hoy ya sabemos las consecuencias que tuvo este eclipse en la vida de la princesa.

Las predicciones de Debbie Frank incluyeron el futuro de los hijos de la princesa Diana: William y Harry Instagram @iamrachelthegoddesss

Otras predicciones sobre Diana y sus hijos

Predijo la llegada de Meghan Markle a la vida del príncipe Harry. Vio una relación cercana con Estados Unidos cuando Harry tenía sólo seis años. “La rara y grandiosa unión de Saturno, Plutón, Sol, Mercurio y Ceres” anunciaron una crisis dentro de la familia real relacionada con Harry. Era el ‘Megxit’.“Harry y Meghan están representando el karma que se plantó con la abdicación de Eduardo VIII (tío de Isabel II)”. Debbie también predijo el nacimiento de Archie Harrison en 2019.

William consultó con la amiga de su madre si era conveniente que se casara con Kate Middleton, a lo que la recomendación de Debbie fue siempre positiva. Además ella pronosticó que el príncipe George sería de signo Cáncer, como su abuela.

¿Quién es la astróloga de la princesa Diana?

Debbie Frank conoció a la princesa Diana en 1989 y las dos se hicieron amigas rápidamente. Diana consultaba a Frank con regularidad para obtener orientación sobre su vida personal y profesional.

Debbie fue la astróloga personal y confidente de la princesa durante los últimos años de su vida. Frank tiene varios libros de astrología, como Written in the Stars y What’s Your Soul Sign? Puedes visitar su página para conocer más sobre su forma de intepretar los astros: www.debbiefrank.com

¿Sabías que la princesa Diana tenía una astróloga personal? ¿Crees que sus opiniones fueron acertadas?