Quién es Cat Jarman, la nueva novia de Charles Spencer, el hermano de Lady Di

A principios de este año el IX conde Charles Spencer anunció con tristeza su divorcio de Karen Gordon, su tercera esposa, con quien llevaba 14 años casado, una noticia que resultó sorprendente, tomando en cuenta que aquella ruptura se trató de su tercera separación, después de que el royal estuviera casado previamente con Victoria Lockwood y Caroline Hutton.

Ahora, algunos meses después de que Charles firmara oficialmente su divorcio, ha salido a anunciar que se encuentra nuevamente enamorado, esta vez de una mujer que se dedica a la arqueología: Cat Jarman. “Cat Jarman, que es mi pareja ahora, es una arqueóloga brillante”, declaró el tío de los príncipes William y Harry ante los presentadores del programa Good Morning Britain de ITV, Susanna Reid y Richard Madeley.

“Suena como un título de Alan Partridge, pero ella es la Persona Nórdica del Año 2024, que generalmente se le otorga a alguien como Sven-Goran Eriksson o a un compositor para ser la Persona Nórdica del Año”. Charles Añadió: “Bueno, en primer lugar, la conocí porque ambos teníamos el mismo editor, pero en segundo lugar, sé que esto suena bastante extraño, pero ella vino a excavar una villa romana en un terreno que tengo.

El hermano de Lady Di se encuentra estrenando romance, con la copresentadora de su podcast @catjarman

Todo sobre Cat Jarman, la nueva novia del hermano de Lady Di

Desde el pasado mes de junio, cuando se concretó legalmente la separación de Charles Spencer y Karen Gordon, ya se rumoreaba acerca de un posible vínculo amoroso entre el conde y Cat Jarman. Lo cual se ha confirmado ahora.

Ella es una experta en ejércitos vikingos y desde hace poco funge como copresentadora del podcast de Charles Spencer, programa que recientemente concluyó su cuarta temporada.

Nacida en Noruega, Cat es una cualificada investigadora histórica, quien cuenta con un doctorado especializado en arqueología vikinga por la Universidad de Bristol. Su investigación académica se centra en el análisis de isótopos. También entre sus papers se puede encontrar material centrado en la datación por radiocarbono.

Cat Jarman es una reconocida arqueóloga @catjarman

La labor académica de Jarman puede observarse claramente en los dos libros que tiene publicados, titulados respectivamente: “River Kings: A New History of the Vikings from Scandinavia to the Silk Roads” y “The Bone Chests: Unlocking the Secrets of the Anglo-Saxons”.

Otro dato curioso sobre la biografía de la nueva novia de Charles Spencer es que, recientemente, la Confederación de Sociedades Escandinavas la nombró como “Persona nórdica del año” por su investigación arqueológica pionera.

Respecto a su vida personal, de acuerdo a la revista Tatler, Jarman está separada de su marido, tiene dos hijos y ha aparecido en documentales como Digging for Britain de la BBC y el pasado mes de junio anunció el lanzamiento de su nuevo proyecto: The Rabbit Hole Book, una colección de trivia escrita con sus copresentadores de Rabbit Hole Detectives .