Quién es Kelly McKee, la amiga de Meghan Markle que se repuso tras una dura tragedia

Aunque pareciera que los Sussex no tienen aliados en esta guerra mediática que sostienen con la realeza británica, ha surgido en el escenario público el nombre de Kelly McKee, quien se ha vuelto una amiga muy cercana a Meghan Markle.

Este personaje es muy importante en el entorno de la royal, mientras que su vida y su gran relación de amistad con la duquesa, han llamado últimamente la atención de los medios. Es por ello que hoy te contaremos quién es y la trágica pérdida a la que se tuvo que enfrentar.

Kelly McKee y su trágica historia de vida

Originaria de Colorado y afianzada en California, la ex modelo Kelly McKee Zajfen es cofundadora de la organización sin fines de lucro Alliance of Moms, con sede en Los Angeles, la cual nació en 2014 y tiene como finalidad ayudar a adolescentes embarazadas y madres solteras.

Kelly McKee perdió a su hijo George el año pasado Instagram

Además también ha construido su propia marca de ropa para niños, sin contar su faceta como influencer, compartiendo desde su cuenta de Instagram, consejos de maternidad acompañados de fotografías de sus hijos.

Sin embargo, ya entrando en el terreno de lo familiar, Kelly afrontó la muerte de su hijo el año pasado. El pequeño se llamaba George Zajfen y tenía solamente 9 años de edad. De acuerdo con la información que ha trascendido, su hijo se encontraba bien y en cuestión de horas, enfermó y falleció.

Meghan Markle y Kelly McKee son grandes amigas Instagram

Tras la pérdida, Meghan y Harry fueron de las personas que más apoyaron a la ex modelo, pues incluso ellos donaron 5 mil dólares, a nombre de sus hijos Archie y Lilibet, a través de una recaudación de fondos de GoFundMe, que fue creada y lanzada por una amiga de la familia en su momento, para cubrir los gastos del funeral.

Este solidario gesto no ha pasado desapercibido por Kelly, ya que en una ocasión compartió, en su perfil, una fotografía junto a la royal, en la que resaltaba la “increíble” madre y amiga que es Meghan.

¿Cómo se conocieron Meghan Markle y Kelly McKee?

Meghan Markle conoció a Kelly McKee a través de su ex esposo Trevor Engelson @_hertmom_/getty images

En caso de que no lo sepas, Meghan Markle conoció a Kelly gracias a su ex esposo Trevor Engelson, pues este es muy amigo del marido de la ex modelo, Julian Zajfen. Recordemos que la ex actriz de Suits estuvo casada de 2011 a 2013, es decir, antes de conocer al príncipe Harry.

Por último, Meghan y la filántropa han estrechado una gran amistad, puesto que varias veces se les ha visto juntas en diferentes restaurantes, además de tener intereses en común, como la sororidad y el apoyo a las causas sociales.