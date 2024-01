Quién es Teresa Urquijo, la mujer con la que Almeida dejó de estar “resignado” en el amor

En recientes días, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, ha confirmado su compromiso con Teresa Urquijo a través de sus redes sociales, lo cual ha causado revuelo entre la sociaité española, pues además es pariente de la realeza española.

Por eso hoy te contamos todo sobre esta joven mujer que le ha robado el corazón al regidor de la capital española y que, por si no lo sabías, es pariente nada más ni menos que de los Borbón. Aquí desvelamos su árbol genealógico.

Quién es Teresa Urquijo

Teresa Urquijo y Moreno es hija de Lucas Urquijo Fernández de Araoz y Beatriz Moreno y de Borbón, que contrajeron matrimonio en la basílica de la Asunción de Nuestra Señora de Colmenar Viejo el 16 de junio de 1995. Por lo tanto, por vía materna, su abuela es Teresa de Borbón Dos Sicilias y Borbón Parma.

Teresa Urqujio le dará el ‘sí quiero’ a José Luis Martínez Almeida en los próximos meses Getty Images

A su vez, su abuela Teresa es hija de Alfonso de Borbón de las Dos Sicilias, infante de España, y de Alicia de Borbón-Parma-Habsburgo-Lorena, infanta de España, por lo cual esto hace que la futura esposa de Almeida corra por sus venas sangre de la realeza española.

Mientras que por la vía paterna, la novia es nieta del emblemático científico e historiador Gregorio Marañón.

Sin embargo, lo más sorprendente de ella no es de dónde proviene su familia, sino la edad que tiene, pues las diferencias entre la pareja son de más de dos décadas. Por su parte, Teresa tiene apenas 27 años, mientras que el alcalde de la ciudad madrileña rondará los 50 en el mes de su boda.

Teresa Urquijo es nieta de Teresa de Borbón y Dos Sicilias Getty Images

Si bien en meses anteriores ya se había especulado sobre su enlace nupcial, este no había sido confirmado por el político español e incluso, dijo que no tenía planes de ello en su momento, aunque todo parece indicar que desde aquel entonse sí pensaba casarse con su novia.

El compromiso de Teresa Urquijo y José Luis Martínez Almeida

De manera oficial, los futuros esposos no han dado detalles de su próxima boda, sin embargo, el director de la revista Semana, Jorge Borrajo, dio a conocer en el programa TardeAR, que los novios realizarán una ceremonia religiosa el próximo 6 de abril.

Mientras que también ofrecerán un banquete en la finca conocida como El canto de la cruz, que es de la abuela de la novia, Doña Teresa de Borbón, quien a su vez es también es prima del rey Juan Carlos y hermana del anterior duque de Calabria, el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias, según información que recoge Infobae.

Por último el alcalde de Madrid confirmó en su cuenta de Instagram, con un tierno mensaje, su compromiso con Teresa Urquijo. “Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí", decía la publicación.