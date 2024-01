Felipe VI se habría tomado unas vacaciones sin Letizia tras las polémicas declaraciones de Jaime del Burgo

El 2024 no ha comenzado de la mejor manera para la Familia Real Española, ya que desde que la supuesta infidelidad de Letizia hacia el rey Felipe VI, las cosas entre los reyes de España tampoco van muy bien, pues se rumora que la pareja ha estado distanciada, sobre todo en las últimas semanas en las que se ha hecho eco de las declaraciones hechas por Jaime del Burgo.

Por lo mismo, la prensa española, específicamente El Nacional, ha indicado que incluso, el monarca habría decidido tomar unas vacaciones sin su mujer en Suiza.

Las vacaciones de Felipe VI sin Letizia

De acuerdo con la información publicada en este medio, suele ser habitual que en estas fechas, Felipe haga escapadas a la nieve para esquiar, ya sea en la Sierra Nevada o a Baqueira. Pero como en este año la nieve escasea en España, esto lo ha obligado a irse a los Alpes Suizos.

Uno de los deportes favoritos del rey Felipe VI es el esquí Getty Images

No obstante, lo más sorprendente es que el hijo del rey Juan Carlos no se habría llevado a nadie de su familia a esquiar y que, en cambio, la ha pasado con varios amigos, según cuenta este sitio español.

Sin embargo, cabe resaltar que Letizia Ortiz no es una apasionada del esquí, por lo que tampoco sería nada raro que su esposo Felipe haya decidido irse sin ella y hacer planes por separado, para pasar unos días en la nieve, practicando uno de sus deportes favoritos. De hecho, desde 2017, no se ha visto a Ortiz Rocasolano esquiando, así que un año más que no acuda a ello no sería novedad.

Aunque, como ya sabemos, la Casa Real de España no suele confirmar ni dar información de los planes privados de los monarcas en estas fechas, ya que se encuentran de vacaciones y retomarán su agenda oficial hasta el próximo 6 de enero, el mismo día del desfile de la Pascua Militar, acto en el que su hija Leonor de Borbón participará por primera vez.

Las consecuencias de la supuesta infidelidad de Letizia Ortiz

Sonaron rumores de que el rey Felipe habría sometido a sus hijas a pruebas de ADN para corroborar su paternidad Getty Images

Lo que ha dicho el ex cuñado de la reina de España sobre su supuesta relación con ella, habría provocado que los reyes tomen distancia. Del Burgo ha revelado, incluso, las supuestas etapas por las que pasó su affaire con Letizia, así como los planes que tenían para vivir su amor en Nueva York.

También, sonó el rumor de que la princesa Leonor y la infanta Sofía se habrían sometido a pruebas de ADN para corroborar que son hijas del rey Felipe. Sin embargo, con el parecido físico que comparten ambas adolescentes con algunos miembros de la dinastía Borbón, no sería necesario someterlas a ningún tipo de exámenes, según apuntan varios expertos de la realeza.

Por último, fuentes cercanas a Letizia apuntan a que estos rumores la tienen “devastada”. Y aunque nada de esto resultase cierto, seguramente tendrá consecuencias en el matrimonio Borbón-Ortiz.