Revelan el verdadero motivo por el que el príncipe Harry teme regresar al Reino Unido

La relación del príncipe Harry con la familia rea l se ha vuelto tensa desde que se mudó a Estados Unidos en 2020 tras renunciar como miembro de alto rango de la realeza, por lo que el duque de Sussex tendría un importante motivo para evitar volver a su país natal.

De acuerdo con The Mirror, e l príncipe Harry duda en regresar al Reino Unido por motivos de seguridad, según Grant Harrold, un ex mayordomo de la familia. De hecho, aseguran que estos problemas lo llevaron a emprender acciones legales contra el gobierno británico cuando se redujo su equipo de protección tras dejar la familia real.

El príncipe Harry tema por la seguridad de su familia si regresa a Inglaterra

Según el medio citado, Harrold, quien fue mayordomo del rey Carlos entre 2004 y 2011, cree que las preocupaciones de Harry se derivan de la posibilidad de un ataque a su familia debido a su posición polarizadora ante el público británico. “Creo que la mayor preocupación de Harry sobre su regreso es que cualquiera intente atacarlo a él o a su familia, porque existe una relación de amor-odio entre él y el público británico”, explicó.

El príncipe Harry pide al gobierno británico un equipo de seguridad para sus visitas al Reino Unido Getty Images

Harrold añadió: “Estará preocupado por esa relación; siempre existe un riesgo y lo tendrá presente en su mente. Esta es posiblemente la principal razón por la que no regresará, pero creo que también tiene que ver con su familia. Como no tiene protección aquí, estoy seguro de que es parte de la razón por la que no quiere regresar y le preocupa cualquier intento de asesinato contra él o su familia”.

En declaraciones pasadas, el príncipe Harry dijo que desea que sus hijos se sientan como en casa en el Reino Unido, pero que no podrán hacerlo si no es posible mantenerlos a salvo. También se ha referido al Reino Unido como su hogar, mencionando con profunda tristeza que él y Meghan tuvieron que marcharse en 2020 por motivos de seguridad.

Al reflexionar sobre sus razones para no regresar a Gran Bretaña, durante una entrevista sincera con ITV el año pasado, Harry admitió: “Sigue siendo peligroso, y lo único que se necesita es un actor solitario, una persona que lea estas cosas y actúe en consecuencia”.