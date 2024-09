Revelan los 2 aspectos más importantes del video de Kate Middleton sobre su recuperación del cáncer

Después de haberse mostrado con un semblante notablemente recuperado en un video de felicitación para los atletas ingleses que acudieron a los Juegos Olímpicos de París 2024, publicado el pasado 11 de agosto desde las cuentas del Palacio de Kensington, Kate Middleton reapareció el pasado lunes para dar un importante mensaje a sus seguidores: su cuerpo ahora se encuentra libre de cáncer.

“A medida que el verano llega a su fin, no puedo decirte el alivio que es haber completado finalmente mi tratamiento de quimioterapia”, comenzó relatando la princesa de Gales con una voz en off insertada en una secuencia dirigida por el realizador Will War.

Bastaron pocos minutos para dicha frase diera la vuelta al mundo y todos los seguidores de la Casa Real británica comenzaran a celebrar el anuncio de la futura reina consorte. Horas después empezaron a surgir varios análisis provenientes de voces expertas, destacándose el discurso de Emily Nash, quien ante la revista Hola! develó cuáles son los dos aspectos del último video de Kate en los que el público tendría que poner más atención por su importancia.

A través de un emotivo video, Kate Middleton dijo: “debemos reflexionar y estar agradecidos por las cosas simples pero importantes de la vida”. @willwarr

¿Qué dijo Emily Nash sobre el video donde Kate Middleton anunció su recuperación?

Lo primero que la autora real destacó acerca del anuncio de la princesa Kate fue su valentía por mostrar una mirada tan íntima de su proceso.

Kate Middleton confirmó en su nuevo video que sus hijos son su prioridad Kensington Palace

“En más de una década de cobertura de la familia real, nunca he visto una actualización tan personal y sorprendente como esta. La última aparición de la princesa de Gales sobre su lucha contra el cáncer es a la vez profundamente conmovedora y alentadora y transmite emociones con las que se identificarán todas las familias que enfrentan la enfermedad”, aseveró la experta ente el medio citado.

La segunda cuestión que destacó Nash y a la que invita a todos a prestar atención es la íntima conexión que la princesa mostró con la naturaleza, ya que cada una de las tomas de hechas por War denotan la estrechez entre la recuperación de Kate y los elementos del mundo exterior.

“Se ve a la princesa deambulando por un prado de flores silvestres, apoyada contra un árbol en un bosque y chapoteando en el mar con sus seres queridos, lo que refleja cómo ha encontrado refugio en la naturaleza y en su conexión con su círculo cercano durante su tratamiento. Ella habla con franqueza sobre su nueva perspectiva de vida, describiendo el viaje del cáncer como ‘complejo, aterrador e impredecible para todos’, y añade con humildad que ‘también te pone cara a cara con tus propias vulnerabilidades de una manera que nunca antes habías considerado’”, expresó Nash.