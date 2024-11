Revelan los impactantes textos que escribió la reina Isabel en su diario días antes de morir

El autor real Robert Hardman reveló que mientras se encontraba investigando datos para lanzar la nueva actualización del libro “Charles iii: New king. new court. the inside story”, halló la última entrada del diario de la reina Isabel II, quien por sus más de 70 años de reinado registró los acontecimientos diarios de su vida en una especial libreta.

Tal y como lo señala el periódico británico The Telegraph, el diario de la difunta reina era “un registro de sus actividades, más que una exposición de sus pensamientos y sentimientos”, pues en general su finalidad era refrescar su memoria y dejar constancia de su vida laboral para los archivos. Sin embargo, no deja de ser revelador el hecho de que justo dos días antes de morir, Su Majestad siguiera teniendo la lucidez para dejar sentados los acontecimientos del día.

La princesa Ana habría estado cuidando a la reina Isabel en Balmoral en sus úlltimos días Instagram

El fallecimiento de la reina Isabel sucedió el 8 de septiembre de 2022 en Balmoral y de acuerdo con el biógrafo real, la última entrada del diario se efectuó el 6 de septiembre. La monarca registró “Edward vino a verme”, en referencia a Sir Edward Young , su secretario privado, y tomó notas sobre la juramentación de los nuevos miembros del Consejo Privado .

Ese día Sir Edward Young “hizo su entrada en Balmoral, donde mantuvo una audiencia final con Liz Truss, que entonces era primera ministra”, afirma Robert Hardman, según The Telegraph.

Por otro lado, The List revela que antes no se había conocido ningún texto del diario de la reina Isabel II debido a que el acceso a estos escritos sólo los tenía su marido, el príncipe Felipe de Edimburgo.

El mismo medio afirma que el diario de Isabel “era un reflejo del comportamiento estoico de la reina”. Bajo la misma línea, el experto real Hugo Vickers dijo al diario The Sun: “Dudo que revele mucho en el diario, porque tiene toda una vida de entrenamiento para no decir cosas”.

La Reina Isabel II utilizaba su diario más como un registro institucional que cómo un espacio de escritura personal Facebook The Royal Family

Carlos III sigue el ejemplo de su madre y escribe periódicamente un diario

El medio citado afirma que el primogénito de Isabel II sigue actualmente el ejemplo de su madre y suele llevar un registro de sus días. “El rey ha seguido la política de su madre de no conceder entrevistas y de mantener un diario práctico”, asegura Handman.

“Ya no escribe grandes diarios narrativos como antes”, revela un alto cortesano, sino que “ garabatea sus recuerdos y reflexiones” sobre los acontecimientos del día.

Hardman agregó que el nuevo estilo de Carlos III “no es tan autoanalítico, humorístico y legible como el diario que llevaba cuando era príncipe”.