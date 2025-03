Revelan que Felipe VI podría perderse la graduación de la infanta Sofía por este sorprendente motivo

La infanta Sofía está próxima a graduarse del bachillerato este próximo verano. Sin embargo, nuevos rumores apuntan a que su padre, el rey Felipe VI, podría perderse esta celebración de su hija menor por un inesperado motivo.

Recordemos que Sofía de Borbón se encuentra en la recta final de su formación en el UWC Atlantic College de Gales, con su graduación programada para el próximo 24 de mayo. No obstante, parece ser que la presencia del monarca español a este evento estaría en duda debido a que tendría un compromiso oficial que coincide justo en la misma fecha.

Según la información que ha trascendido desde la prensa española, el rey Felipe tendría contemplado asistir a la investidura del nuevo presidente de Ecuador, prevista precisamente para el mismo 24 de mayo, lo que plantea un conflicto en su agenda. Aunque todavía no se ha confirmado su asistencia a dicho acto, la coincidencia de fechas podría impedir su presencia en la graduación de su hija menor.

Felipe VI tendría contemplado asistir a la investidura del nuevo presidente de Ecuador el mismo día de la graduación de la infanta Sofía Getty Images

Además, se ha confirmado que la princesa Leonor no podrá asistir a la graduación de Sofía ya que actualmente se encuentra en altamar a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, como parte de su formación militar. Para esas fechas, se estima que la heredera al trono español esté en República Dominicana, antes de partir hacia Nueva York.

A pesar de estas posibles ausencias, se espera que Letizia Ortiz sí esté presente en la graduación de la infanta Sofía, representando a la Familia Real en este evento tan significativo para su hija.

El futuro de la infanta Sofía

Previo a su graduación, Sofía regresará a España a mediados de abril para disfrutar de unas breves vacaciones junto a su familia antes de retomar las clases y culminar su etapa en el internado de Gales. Por lo que una vez que concluya el bachillerato, se espera que la Casa Real anuncie los próximos pasos en la formación de la infanta.

La infanta Sofía deberá decidir si continuar sus estudios universitario o seguir los pasos de su hermana Leonor en el ejército Paolo Blocco/WireImage (Getty Images)

Mientras eso pasa, está claro que la benjamina de los reyes de España deberá decidir qué rumbo tomar ahora que está por cumplir la mayoría de edad el próximo 29 de abril. Aunque muchos auguran que continúe con sus estudios en la universidad, hay quienes no descartan que pueda seguir los mismos pasos de su hermana Leonor en el ejército. Sin embargo, al no ser la heredera directa al trono, no está obligada a ello.