Sale a la luz el método secreto de Kate Middleton para asegurar el buen comportamiento de sus hijos

No cabe duda de que crecer bajo el escrutinio público y las cámaras es uno de los asuntos más difíciles de pertenecer a la Familia Real, ya que, muchas veces resulta complicado tener que comportarse de manera adecuada, tomando en cuenta no solo las reglas convencionales de actitud para los infantes, sino también las exigencias del protocolo royal. Es por ello que muchas veces los más pequeños del reino suelen infringir algunas reglas.

Tal es el caso de los tres pequeños hijos de la príncipes de Gales: George, Charlotte y Louis, quienes, por mucho que se sepan vistos y deseen mostrar su imagen más educada al público, algunas veces infringen los límites de comportamiento, haciendo que su madre, Kate Middleton, tenga que tomar algunas medidas secretas e infalibles para mantener a raya la buena actitud de los mini royals; o, al menos así lo afirma el experto en realeza Tom Quinn.

Un experto afirma que Kate tiene un método secreto para calmar el comportamiento de sus hijos Getty Images

Quinn explica en su libro “Gilded Youth, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family” (“"Juventud de oro, una historia íntima de crecer en la Familia Real”) que, en todos los actos públicos en los que Catherine se hace presente con sus hijos, siempre suele mantenerse muy al pendiente de cada uno de los movimientos de sus vástagos y, si percibe que el comportamiento de alguno de ellos “traspasa los límites”, opta por utilizar un “código” para emitir una advertencia.

¿Cuál es el “código secreto” de Kate Middleton para regular el comportamiento de sus hijos en eventos públicos?

El autor real citado explica respecto a los métodos de crianza de Kate Middleton: “Cuando el príncipe Louis se portó mal en el Jubileo de Platino de la difunta reina, por ejemplo, al sacarle la lengua a su madre, la reacción de Kate fue elogiada por un equipo de comentaristas expertos. Al parecer, utilizó un código secreto para calmar a los niños, como suele hacer en ocasiones: simplemente dice ‘vamos a tomarnos un descanso’”.

Kate Middleton tiene las claves para regular el comportamiento de sus hijos Getty Images

Según compartió un ex miembro del personal de la Familia Real a Quinn, “los niños saben que estas pocas palabras tienen mucho más peso del que podríamos imaginar”.

Así pues, se deduce que George, Charlotte y Louis están sujetos a reglas estrictas en su hogar familiar, en Adelaide Cottage. Por lo tanto, si alguno de los pequeños rompe las reglas de comportamiento en público y recibe la frase emergencia de Kate, podría suponerse que después de haber cometido su falta, les espera tener en casa una de las disciplinadores “conversaciones en el sofá” implementadas por el príncipe William y Kate Middleton, según informa The Sun.

Según la prensa británica, dicho enfoque garantiza que, en lugar de la soledad, haya un padre allí para guiar a los mini royals a través de sus sentimientos y los eventos que llevaron a esas emociones.

Kate Middleton tiene contundentes reglas en casa para el buen comportamiento Instagram @princeandprincessofwales

A su vez se sabe que la pareja real de Gales también aplica una regla de “no gritar” para sus hijos; la cual, de ser rota, lleva a la exclusión de la situación. En estos casos, William y Kate se abstienen de levantar la voz, sino que, más bien, optan por disciplinar con calma, tal y como hemos observado en las ocasiones donde el pequeño Louis pierde los estribos.

Una fuente cercana informó a The Sun que Kate tiende a ser “un poco más estricta” que el príncipe William y señaló que los príncipes, junto con su niñera María Teresa Turrión Borrallo, mantienen unanimidad cuando se trata de disciplinar.

La fuente dijo: “María es firme, pero nunca actúa unilateralmente con los niños en materia de disciplina. Kate y William, junto con María, son estrictos con los niños, pero tienen esa habilidad mágica de parecer que no lo son. Es una operación militar, pero nadie lo adivinaría porque trabajan intensamente en la educación de sus hijos y hacen que parezca que los tres están relajados y felices. Son muy buenos escuchando a los niños, pero son firmes”, concluyó.