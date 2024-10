Salió a la luz el sorprendente apodo con el que los nietos de Camilla Parker llaman a Carlos III

El hijo de la reina Camilla, Tom Parker Bowles continúa de gira, promocionando su nuevo libro culinario “Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III”, en el cual recoge los conocimientos más valiosos del hijo de la reina como crítico culinario, pero también aquellos saberes que ha ido acumulando alrededor de los años al ser un miembro allegado a la Corona.

En una de sus más recientes presentaciones, el crítico culinario fue entrevistado por la revista People y reveló curiosos detalles acerca de la relación que sus hijos tienen tanto con la reina Camilla como con el rey Carlos III, confesando, incluso, la manera en la que sus dos vástagos, Lola y Freddy, apodan al monarca.

Este es el nuevo libro del hijo de Camilla Parker @tompbowles

¿Cuál es el apodo por el que los nietos de Camilla Parker llaman a Carlos III?

Tom dijo a la fuente citada que el rey es llamado “Pa” por sus dos hijos, el príncipe William y el príncipe Harry. A su vez agregó que los hijos de los príncipes de Gales (George, Charlotte y Louis) llaman a su abuelo como “Abuelo Gales”. Sin embargo, lo que más sorprendió de su declaración fue el apodo con el que los nietos de la reina llaman al monarca.

Parker Bowles afirmó que tanto sus hijos, como los tres hijos de su hermana Laura Lopes, se refieren a la reina Camilla como “Gaga” y al rey Carlos como “Uppa”.

Tom Parker reveló sus dos hijos llaman a la reina Camilla y al rey Carlos III Chris Jackson/Getty Images

“Todos nuestros hijos, y también los hijos de mi hermana, han crecido con Gaga y Uppa. Han crecido desde una edad temprana sin conocer nada diferente. [Ellos conocen] a Gaga como Gaga, y saben que es una abuela realmente genial que de vez en cuando los mima de una buena manera”, dijo el hijastro del rey.

Asimismo, el escritor añadió en su diálogo con People: “adoran al Rey porque es un hombre tan bueno y agradable. También ha sido un maravilloso abuelo adoptivo; obviamente, tiene sus propios nietos. Los niños lo adoran. Desde muy pequeño, les ha leído cuentos, ha estado presente y los ha hecho girar en torno a ellos”.

Tom Parker Bowles desmintió varios rumores sobre la reina Camilla

Esta misma semana, también en el marco de promoción de su libro, el hijo de la reina Camilla aprovechó para desmentir algunos dichos falsos sobre su madre, a quien siempre ha defendido. Tom aseguró que la representación satírica de su progenitora siempre ha sido errónea.

Una vez más Tom Parker-Bowles defendió a su madre Chris Jackson/Getty Images

De acuerdo con People a menudo Camilla es “representada en programas como la comedia The Windsors como una fumadora y bebedora de ginebra”. Sin embargo, esto es falso, según lo dicho por Tom ante The Times.

“Ah, ¿sabes que tiene fama de beber ginebra y fumar?”, le dijo al medio citado, y agregó: “Nunca ha bebido un vaso de ginebra en su vida. No fuma”. Continuó diciendo: “Mi madre casi no bebe. Nunca la he visto ni siquiera un poco borracha”, y agregó que la descripción era “totalmente inexacta”.