El hijo de Camilla Parker dio una contundente actualización sobre la salud de Carlos III: esto dijo

Ya ha pasado más de medio año desde que el Palacio de Buckingham reveló al mundo el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III. “Durante la reciente estancia del Rey en el hospital para un tratamiento benigno de agrandamiento de próstata, se notificó otro problema por separado. Las pruebas posteriores han acabado identificando un tipo de cáncer”, se leía en el escrito publicado por la Casa Real, la tarde del pasado 5 de febrero.

Durante estos meses, en el transcurso de la recuperación del soberano han ido surgiendo todo tipo de actualizaciones, la mayoría de ellas han apuntado a que el proceso de sanación para el rey va por el camino correcto, tanto así que ya hemos podido observar al monarca retomar varias de sus labores reales.

El rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer a principios de 2024 (Getty Images)

En diversas ocasiones, la esposa del rey, la reina Camilla Parker, se ha dado a la tarea de asegurar a la prensa que su marido “está bien”. Sin embargo, la última actualización sobre la salud de Carlos III no provino de la monarca, sino de su hijo, Tom Parker-Bowles, quien durante la gira de promoción de su libro de cocina “Cooking and The Crown”, se atrevió a romper el silencio y dar parte del estado de Su Majestad.

¿Qué dijo Tom Parker-Bowles sobre la salud del rey Carlos III?

El hijo de la reina Camilla se atrevió a dar una contundente y breve declaración acerca de la evolución del rey, declarando que el tratamiento de Su Majestad “está yendo bien”, según lo reportado por el diario británico The Express.

A su vez, el ahora escritor, se dispuso a hablar acerca de cómo su madre se encuentra lidiando con el diagnóstico de su esposo, de 75 años. El Sr. Parker Bowles compartió que Camilla lo está sobrellevando bien y agregó: “Mi madre es fuerte”.

El hijo de Camilla Parker aseguró que su madre lleva bien el diagnóstico de cáncer del rey Chris Jackson/Getty Images

Cabe mencionar que estas declaraciones surgen en la antesala del viaje de los reyes a Australia y Samoa, el cual se llevará a cabo el próximo mes. Dicha aclaración viene a colación, tomando en cuenta que el largo viaje abarca 12 zonas horarias y el hecho de que el monarca lo vaya a realizar para muchos resulta una clara señal de que su salud va poco a poco mejorando

Dicha visita será el mayor viaje al extranjero del rey desde que comenzó su tratamiento contra el cáncer en febrero, señala The Express.

“Carlos y Camilla llegarán a Australia el 18 de octubre y pasarán seis días en el país antes de viajar a Samoa para asistir a la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth (CHOGM). Regresarán al Reino Unido el 26 de octubre”, acota el medio citado.

Carlos III y Camilla Parker tienen prevista una gira para antes de que termine el año Pool/Getty Images

A su vez The Express cita las declaraciones de un portavoz del Palacio de Buckingham, quien aseguró: “Hemos tenido que pensar, como haría con cualquier visita, en cómo podemos garantizar que las energías de Sus Majestades se preserven para que estén en su mejor momento”.

El portavoz añadió: “A principios de año había esperanzas de que Sus Majestades pudieran visitar Nueva Zelanda, pero por recomendación de los médicos, lamentablemente no se pudo realizar. Hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles con el Gobierno australiano sobre dónde pueden llegar [Sus Majestades]”.