The Crown: ¿quién fue realmente la primera novia del príncipe William?

Después de haber salido a la luz los episodios que dejaron al descubierto cómo fueron los últimos días de la princesa Diana, según la historia adaptada por Peter Morgan, el pasado 14 de diciembre se revelaron los últimos 6 episodios de la multi galardonada serie de Netflix The Crown, revelando algunos detalles que no conocíamos acerca de la relación del príncipe William y Kate Middleton.

El final de la serie comienza su historia situándose en el año 2000, periodo en el que el primogénito de Carlos III ingresó a la Universidad de St. Andrews, Escocia, recinto académico en el que quedó completamente flechado de la joven Kate, quien, cabe mencionar, en ese momento tenía pareja.

Aunque con un toque de ficción, The Crown también dejó al descubierto que, debido a que Middleton no se encontraba del todo disponible, William se vio en la necesidad de refugiarse en otro amor, retratado con el nombre de “Lola Airdale-Cavendish-Kincaid”, quien en la vida real sí existió, siendo Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe su verdadera identidad.

The Crown muestra como no todo fue “miel sobre hojuelas” en la relación juvenil del príncipe William y Kate Middleton Netflix

¿Qué fue de Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe, la primera novia del príncipe William?

Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe es actualmente una socialité, actriz y modelo inglesa, quien a pesar de tener una carrera que amerita la atención del ojo público, no ha sacado provecho por haberse relacionado en algún momento con el heredero al trono.

En la vida real, cuando el príncipe decidió dejar en pausa su relación con Kate, la prensa inglesa comenzó a hacer publicaciones donde se aseguraba que el royal se encontraba saliendo con Isabella, después de haberse conocido en Grecia.

La primera novia del príncipe William nunca ha hecho alarde al respecto @bransonsam

Y, aunque, según los dichos, William se encontraba muy interesado en la joven, en realidad ella no estaba dispuesta a abandonar su deseo de convertirse en actriz para integrarse a la realeza, lo cual eventualmente ocasionó la ruptura de la relación.

Ahora, de acuerdo a los testigos publicados en la cuenta de Instagram de la misteriosa mujer que logró flechar el joven corazón del príncipe de Gales por segunda ocasión después de Kate, se sabe que actualmente se encuentra casada con Sam Branson, hijo del multimillonario Richard Branson, y que juntos tienen dos hijos.

Actualmente la ex novia de William se encuentra casada y pudo cumplir sus sueños gracias a no haberse integrado a la familia Windsor @bransonsam

¿El príncipe William tuvo más novias antes de formalizar su relación con Kate Middleton?

Tal y cómo The Crown lo retrata, el joven William era objeto de interés de muchas chicas, por lo que algunos expertos en realeza, como Katie Nicholl, aseguran que el royal gozó de su encantó y mantuvo varias relaciones antes de estar definitivamente con la actual madre de sus hijos.

Entre los nombres de las misteriosas chicas, mencionadas en el libro de Nicholl “William and Harry: Behind the Palace Walls”, figuran: Davina Duckworth-Chad, Rose Farquhar, Jecca Craig, Carley Massy-Birch y Olivia Hunt.

Sin embargo, ninguna de ellas se encontraba destinada a casarse con el royal ni ha reinar Inglaterra, únicamente Kate Middleton era la indicada para estar con William.