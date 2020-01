Thomas Markle amenaza a Meghan con seguir dando una entrevista al mes

Thomas Markle prometió en un programa de televisión que dará al menos una entrevista mensual hasta que Meghan se ponga en contacto con él.

Tras exigir una compensación económica a los duques de Sussex por el daño emocional que habría sufrido mientras supuestamente ensuciaban su nombre en público en un documental titulado Mi historia, Thomas Markle volvió a aparecer en el programa Good Morning, Britain para aclarar que seguirá hablando con la prensa al menos una vez al mes hasta que Meghan hable con él.

«Para mí, no hay otra manera de llegar hasta ellos. Ya lo he dicho. Básicamente daré una entrevista y esperaré treinta días para obtener algún tipo de respuesta. Y si no hay ninguna, probaré con otra entrevista», declaró.

En su defensa, Thomas asegura que solo ha recurrido a esta medida después de que las cartas que le envió a su exesposa Doria Ragland para que se las diera a la única hija que tuvieron en común fueran ignoradas.

«Si quisieran ponerse en contacto conmigo, no tendrían ningún problema. Podrían hacerlo fácilmente», añadió.

A lo largo de esa conversación, el padre de la antigua actriz también ridiculizó las afirmaciones que la pareja realizó en el momento en que presentaron una demanda contra dos tabloides por una campaña de acoso contra Meghan, afirmando que ella había sido víctima de comentarios y críticas con serias connotaciones racistas.

«Creo que Inglaterra es aún más liberal que los Estados Unidos en términos raciales. No creo que haya sido víctima de bullying por culpa del racismo«, contraatacó.

En una entrevista separada al periódico The Sun, Thomas también confirmó que testificará en la batalla legal de su hija y su yerno contra dichos medios: «Me hubiera gustado no tener que llegar a este punto, pero testificaré contra todas esas cosas que se han dicho sobre mí. Las mentiras. Cuando Meghan y yo acabemos coincidiendo en los juzgados, resultará incómodo para todos».

Por: Bang Showbiz / Fotos: AFP