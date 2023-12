Todo lo que sabemos sobre el preocupante y delicado estado de salud de Mette-Marit de Noruega

2023 tenía todo para ser un gran año para la Mette-Marit, la futura reina de Noruega cumplió 50 años y logró obtener el cariño de su pueblo; sin embargo, la fibrosis pulmonar ha mantenido su estado de salud delicado, lo que se ha vuelto en una situación preocupante.

En palabras de la esposa del príncipe heredero Haakon Magnus, quien cedió una entrevista para la revista D2 Magazine: “Tener una enfermedad crónica es un trabajo de aceptación”. Una dura prueba que la ha mantenido alejada de la agencia oficial de la casa real de Noruega.

Su reciente ausencia de la Tarjeta Navideña de felicitación saltó la alarmas. La justificación oficial de su ausencia fue aclarada por la propia casa real, la princesa estaba confinada por haber contraído COVID, cuyos síntomas pudieron complicarse por la afección previamente diagnosticada.

Entrevistada para la cadena noruega TV2, hce un par de meses, la princesa decía: “Siempre he sabido que he sido muy fuerte. Siempre salía mucho a la calle y era el que caminaba más rápido. Siempre ha estado activa. Pero he estado bastante mal durante muchos años y hace unos años me dijeron que se trataba de una enfermedad pulmonar crónica”.



La futura reina de Noruega, que cumplió 50 años en agosto, fue diagnosticada en noviembre de 2018 de fibrosis pulmonar. Archivo

Qué es la fibrosis pulmonar

La fibrosis pulmonar es una enfermedad crónica en la cual los tejidos pulmonares se vuelven rígidos y cicatrizados, lo que dificulta la respiración. Esta condición es causada por la acumulación excesiva de tejido fibroso en los pulmones, lo que reduce su capacidad para expandirse y contraerse correctamente, de acuerdo a la Clínica Mayo.

La fibrosis pulmonar puede ser causada por diferentes factores, como la exposición a sustancias tóxicas o irritantes, enfermedades autoinmunes, infecciones crónicas, entre otros. Los síntomas comunes incluyen tos seca y persistente, dificultad para respirar, fatiga, pérdida de peso y debilidad. No tiene cura y el tratamiento se enfoca en aliviar los síntomas y ralentizar la progresión de la enfermedad.

Diagnosticada con fibrosis pulmonar desde 2018, la princesa se esfuerza por cumplir con las obligaciones de su agenda, mientras sortea los síntomas. “Te sientes vulnerable cuando no consigues hacer todas las cosas que quieres hacer. Es difícil hablar de ello, lo sé”, comentó para la televisión de su país.

La historia de una princesa

El 19 de agosto de 1973 nació Mette-Marit Tjessem Høiby, sin sangre azul en sus venas. Sus padres son el periodista Sven O. Høiby y Marit Tjessem. Antes de casarse con el príncipe heredero, Mette-Marit tenía una vida que distaba de lo ordinario: trabajó como camarera, estuvo relacionada sentimentalmente con un narcotraficante, participó en un programa de citas en la TV, fue madre soltera y ella misma consumió drogas.

El 25 de agosto del 2001, la princesa Mette-Marit de Noruega se unía en matrimonio con el príncipe heredero de Noruega, Haakon Magnus, obvio, en esos momentos no era considerada la princesa consorte más apropiada. Sin embargo, por más de dos décadas, ha desempeñado un papel activo en la familia real noruega, participando en actividades benéficas y representando al país en eventos oficiales.

Actualmente, el matrimonio de Mette Marit y Haakon Magnus es uno de los más sólidos en la realeza europea. En esta ocasión el drama no vienen por un rumor de infidelidad (como en el caso de la familia real de España o de Dinamarca) o la publicación de un libro incómodo (como en Inglaterra), sino por una enfermedad crónica, que deteriora la salud y mantiene en un estado delicado a la princesa consorte.