Todo sobre Leonore de Suecia, la mini royal aventurera que es hija de la princesa Magdalena

La nueva generación de royals europeos, encabezada por representantes monárquicos como Leonor de Borbón y Christian de Dinamarca, se encuentra sumando nuevos miembros a sus filas, entre ellos la pequeña Leonore de Suecia, quien por el momento resulta casi una total desconocida, debido a su corta edad, pero, seguramente, dentro de unos cuantos años podremos saber más acerca de su perfil.

Leonore Lilian Maria ostenta actualmente el título de duquesa de Gotland y es la hija mayor de la princesa Magdalena de Suecia y de su esposo, Christopher O’Neill.

Recientemente, el pasado 20 de febrero, la mini royal cumplió 10 años de edad, celebrando con su familia en Miami, ciudad estadounidense en la que actualmente reside. Este aniversario, aunque no resultó todo un fenómeno mediático, no pasó desapercibido por su madre, quien no dudó en compartir una tierna fotografía donde se le ve a la pequeña posar sonriente.

Leonore de Suecia es la primogénita de la princesa Magdalena @princess_madeleine_of_sweden

La fotografía con la que la princesa Magdalena de Suecia celebró el cumpleaños de su hija Leonore

Para conmemorar la primera década de vida de la joven nieta de los reyes Carlos XVI Gustavo de Suecia y Silvia, su madre, la princesa Magdalena, publicó en su cuenta personal de Instagram un bello retrato en el que se enmarcó el rostro de la primogénita en un paisaje casual y natural.

En la fotografía se le observa a la pequeña y rubia royal sobre el follaje de un árbol, ya que, de acuerdo a la descripción que acompañó al retrato, escalar resulta uno de sus hobbies actuales.

Retrato de cumpleaños de Leonore de Suecia @princess_madeleine_of_sweden

“¡Feliz cumpleaños a nuestra chica divertida y aventurera! ¡Nunca dejes de escalar todos los árboles que amas y de soñar con las cosas divertidas que te esperan! ¡¡Te queremos!!”, acotó amorosamente la princesa Magdalena, comunicando al mundo que Leonore podría ser la más intrépida royal de su generación.

Otros datos sobre la princesa Leonore de Suecia

Leonore ocupa el noveno lugar en la línea de sucesión al trono de Suecia, siendo la mayor de sus dos hermanos: Nicolás y Adriana.

La primera aparición pública de la aventurer royal se produjo el 6 de junio de 2014, durante las celebraciones del Día Nacional de Suecia.

La princesa Magdalena de Suecia no duda en presumir a su hija Leonore cada que tiene oportunidad @princess_madeleine_of_sweden

Otros de los actos importantes donde ha sido captada fueron: la visita que realizó junto con su abuela, la reina Silvia, y sus padres, la princesa Magdalena y Chris O’Neill, la Ciudad del Vaticano donde se reunieron con el papa Francisco; la boda de su tíos, Carlos Felipe de Suecia y Sofia Hellqvist y los bautizos de sus hermanos y primos -el príncipe Óscar y el príncipe Alejandro-.

Actualmente, aunque reside en Norteamérica, Leonore Lilian ejerce el ducado y viaja periódicamente a Suecia.