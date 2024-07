Un ex trabajador real reveló cómo sería la relación entre los príncipes William y Harry, si Lady Di estuviera viva

Para nadie resulta un secreto la rivalidad existente entre los dos hijos que el rey Carlos III tuvo con la fallecida Lady Di, la cual se agravó desde el año 2023, cuando el menor de ellos, el príncipe Harry, decidió lanzar al mercado su primer libro autobiográfico “Spare”, en el que dejó al descubierto varios de los secretos mejor guardados de la Familia Real británica, muchos de los cuales comprometen la imagen del príncipe William y su esposa, Kate Middleton.

Sin embargo, aunque la revelación de las memorias del pelirrojo fue el agravante de la difícil relación de los príncipes, el distanciamiento entre ellos viene de mucho tiempo atrás, siendo la renuncia de Harry a sus labores reales otra de las variables que acrecentó el conflicto entre ambos.

El príncipe Harry tenía 12 años cuando falleció su madre Lady Di y William 15 Getty Images

Al respecto, ni los involucrados, ni ningún otro miembro de los Windsor se ha pronunciado, aunque decenas de expertos y allegados a la familia sí, entre ellos el ex mayordomo de Diana de Gales, Paul Burrell, quien ante la revista Ok! opinó sobre lo que cree que la fallecida Lady Di hubiera pensado sobre la rivalidad de sus dos hijos.

¿Qué hubiera pensado Lady Di sobre el distanciamiento de los príncipes William y Harry?

De acuerdo con las declaraciones del que fuera el confidente de la también llamada “princesa del pueblo” , de seguir viva, “Lady Di hubiera resuelto el conflicto entre sus hijos desde hace mucho tiempo”.

Incluso después de la publicación de “Spare” Diana habría forzado una reconciliación, dijo Burrell.

“Si Diana estuviera aquí, sería diferente porque ella no toleraría estas tonterías y lo habría solucionado mucho antes, pero, desgraciadamente, aquí no hay nadie que pueda solucionarlo”, sentenció el ex empleado de la Familia Real.

Lady Di no hubiera concordado con el distanciamiento de sus hijos, según su ex mayordomo Princess Diana Archive/Getty Images

Así mismo, el allegado a Diana Spencer lanzó una luz de esperanza para los seguidores de la Casa Real británica que aún esperan que exista una solución a la ruptura entre los vástagos de Carlos III.

“Harry podría estar manteniendo la esperanza de arreglar las cosas para cuando William se convierta en rey”, aseguró Burrell, agregando que, en su opinión, si para entonces no se suscita una reconciliación, cualquier oportunidad se habrá perdido.

Por lo pronto, William y Harry no han mostrado ningún gesto de querer ceder y ofrecer una ‘rama de olivo’ a su hermano, ni siquiera ante la enfermedad que padecen tanto el rey como Kate Middleton, por lo cual podrían cumplirse las predicciones de otros expertos como, Omid Scobie, quien asegura que no hay vuelta atrás en la fractura de la relación de los hijos de Lady Di.