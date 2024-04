Un experto hace fuertes revelaciones sobre el lenguaje corporal y el cambio de imagen de Meghan Markle: ¿qué dijo?

De acuerdo a los más recientes reportes de la prensa internacional, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, se encuentra preparando los últimos toques para el lanzamiento de su nueva marca American Riviera Orchard, la cual promete ser el trampolín para renovar por completo la imagen de la ex actriz, quien parece ser que volverá a su faceta de bloguera.

Igualmente, con el fin de afianzar la confiabilidad de su imagen, Meghan ha incrementado en los últimos meses sus apariciones junto a su esposo, el príncipe Harry, siendo la más reciente de ellas aquella sucedida el pasado 13 de abril, en Wellington, Florida, cuando los exiliados royals se dispusieron a asistir al encuentro deportivo solidario Royal Salute Polo Challenge.

Al respecto de tal aparición, el experto en realeza Darren Stanton ha publicado en el diario británico The Mirror todo un análisis sobre el lenguaje corporal y el cambio de imagen de Meghan Markle, el cual ha sido meticulosamente planeado para potenciar la popularidad de la polémica duquesa.

Los duques de Sussex en su aparición en conjunto en el encuentro deportivo solidario Royal Salute Polo Challenge Getty Images

¿Qué dice el lenguaje corporal de Meghan Markle sobre sus sentimientos por el príncipe Harry?

De acuerdo con Stanton, la actitud de Markle ha cambiado en los últimos meses, pues ahora se muestra menos “dominante” que como solía hacerlo en sus primeras apariciones en público junto al benjamín de Carlos III.

“Creo que en el pasado Meghan se ha mostrado como la persona más dominante entre ella y Harry. Está muy acostumbrada a esforzarse y le gusta llevar las riendas. En las primeras etapas, veríamos gestos mucho más dominantes”, explicó el experto.

Meghan Markle repareció el pasado 13 de abril al lado de su esposo durante el Royal Salute Polo Challenge Jason Koerner/Getty Images for Sentebale

Por otro lado, centrando su argumentación en el lenguaje corporal de Meghan, mostrado en su última aparición en público en Wellington, Darren Stanton comentó a The Mirror: “Sus expresiones faciales, que parecen ser auténticas. No vemos ningún gesto enmascarado ni sonrisas forzadas por parte de ella. Inconscientemente ha bajado la velocidad, no se siente tan presionada”.

En cuanto a su interacción con su marido, el experto reveló un sorprendente detalle, asegurando que la pareja se encuentra más enamorada que nunca.

Meghan Markle y el príncipe Harry se mostraron románticos durante su última aparición en la Grand Champions Polo Club Gtres

“Noté que en una de las imágenes, él tenía su mano en su espalda y cuello, lo cual es un gesto bastante íntimo para hacer frente al público. Parecen estar mucho más cómodos en la zona de proximidad del otro”, comenta.

En conclusión, todo el análisis publicado por la fuente citada denota que en la actualidad la relación de los duques de Sussex se encuentra más libre de presión de que nunca, lo quea su vez ha relajado a la imagen de Markle, quien ya no tiene que hacer esfuerzos por competir con su cuñada cuasi perfecta, Kate Middleton, ni tampoco pelear por la aprobación de quienes aseguraron que nunca la pondrían en un pedestal.