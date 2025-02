Victoria Federica rompió el silencio y confesó qué opina del estilo de su tía, Letizia Ortiz: ¿lo aprobó?

La imagen de Victoria Federica, hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, no deja de aparecer por todos lados, pues la carrera de influencer de la joven se encuentra en su pleno apogeo. Tras su fichaje en el reality de Antena 3 “El Desafío”, no hay semana en la que “Vic”, como la llaman sus amigos, no sea tendencia.

En días recientes, la nota sobre Victoria Federica la dio su contundente opinión acerca del estilo de su tía política, Letizia Ortiz, quien se sabe es un referente de moda tanto para chicas como mujeres maduras. Aunque muchos no se esperaban tal declaración, Vic dejó en claro que la reina consorte es una de sus máximas inspiraciones a la hora de vestir.

Fue en el podcast de los creadores de Nude Project donde la nieta de Juan Carlos I fue cuestionada acerca de quiénes eran sus referentes a la hora de vestir. Victoria no dudó en responder que su abuela, la reina Sofía de Grecia, y su madre, la infanta Elena.

Victoria Federica apareció en un famoso podcast de moda NUDE PROJECT

Tras decir esos dos nombres, la influencer se quedó pensativa. Fue entonces que uno de los presentadores del podcast decidió sacar a relucir el nombre de Doña Letizia, haciendo alusión a que la reina viste muy bien. En ese momento, Vic salió de su estado de flexión para decir: “sí, también. Venga, esas tres”.

De esa manera y sin tener que mencionar directamente el nombre de Letizia, la sobrina del rey Felipe VI dejó en claro que aprueba el estilo de la reina y que no tiene temor en asumir su figura como una guía de estilo.

La vez que Victoria Federica copió un look a Letizia Ortiz

En enero de 2024 Victoria Federica de Marichalar y Borbón llamó la atención de los medios después de que se le viera utilizar un atuendo casi idéntico a una combinación previamente utilizada por Letizia Ortiz.

La pieza que la joven de 24 años copió a la esposa de su tío fue un vestido firmado por la reconocida diseñadora ibicenca Charo Ruiz, el cual Doña Letizia posee en color blanco, mientras que Victoria osó a llevarlo en color negro.

Victoria Federica y Letizia Ortiz comparten varios gustos en moda Getty/ vicmabor

La primera vez que se le vio a Letizia Ortiz portando esa prenda fue en 2020, durante sus vacaciones de Semana Santa en las Islas Baleares, en pleno auge de la pandemia.

Por otro lado, Victoria Federica decidió utilizar la pieza en el cumpleaños 86 de su abuelo, Juan Carlos I, el cual se celebró en Abu Dabi y en el cual, por supuesto, estuvo ausente la reina Letizia.