5 claves para ser la protagonista de tu vida y dejar de ser la víctima

Reconoce lo que no te gusta de ti o de tu actual situación

Si algo no está saliendo bien, analiza el por qué y cámbialo si es necesario.

Si ya definiste un plan de acción, lo estás llevando a cabo y no sale como lo planeaste, ¡no te preocupes! Siempre habrá momento para replantearlo. A lo mejor te diste cuenta que esa meta no te hacía feliz (como lo creías antes). ¡No tiene nada de malo cambiarla!

O tal vez, solo te falta hacer otra cosa que te ayude a lograr tu objetivo, y si ese es el caso, pide la opinión de otros para ver qué estás haciendo mal. Otro punto de vista te abrirá el panorama.