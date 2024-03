¿Te sientes cansado? Descubre si realmente eres productivo o trabajas de más

Somos muchos quienes dejamos de lado actividades tan necesarias como descansar y que sencillamente no sabemos decir ‘no’ a tareas que no nos corresponden y, en parte, eso es debido a uno de los mitos más perniciosos de nuestra sociedad sobre la productividad, pues consideramos que nuestra capacidad de trabajo define nuestro valor como seres humanos. Hasta que llegamos al temido burn out.

¿Eres productiva o exageras?

Como psicóloga, me he topado una y otra vez con hombres y mujeres que:



Se sienten culpables por tomarse un día libre , porque “siempre hay algo que hacer”.

Aunque logren tomarse unas vacaciones, terminan trabajando la mayor parte del viaje.

No pueden desconectarse del teléfono ni de los pendientes ni siquiera cinco minutos.

Les resulta imposible relajarse o conciliar el sueño, sin que los asalten ideas sobre los pendientes del día siguiente.

Intentan hacer multitask (por ejemplo, ver una película y contestar mensajes) y terminan con toda su atención volcada de nuevo en el trabajo cuando intentaban relajarse.

Tienen conflictos con la pareja o los hijos, que frecuentemente les reclaman que son workaholics .

Disponen de un buen ingreso o incluso un negocio propio, pero todo el tiempo tienen un miedo irracional a perder lo que han construido.

Cuando no hay nada urgente qué hacer, se las ingenian para encontrar un problema que requiere de su atención.

Paradógicamente, éstas son las mismas personas que, aunque suelen hacer mucho más que los demás, sienten que nada es suficiente, que no tienen derecho a poner límites y que su trabajo o sus resultados están muy por debajo de lo que podrían o deberían lograr.

Si hasta en tus vacaciones, trabajas, es momento de poner un límite. Archivo

¿Por qué llegar a límites insanos?

¿Que nos hace trabajar de más? Esto generalmente ocurre por dos razones que son independientes, pero que suelen contribuir en conjunto al problema. Por un lado, utilizamos el trabajo y la productividad para huir de emociones o situaciones que nos resultan dolorosas, por ejemplo, la baja autoestima, traumas del pasado o problemas familiares en casa.

Por otro lado, también trabajamos más de la cuenta sencillamente porque la sociedad en la que vivimos nos impone un discurso que coloca a la productividad como un signo incontrovertible de valía. Es decir, creemos que, mientras más produzco, más valgo como ser humano, y viceversa.

Cuando estamos atrapados en un círculo vicioso como éste, en el que nuestro equilibrio comienza a peligrar y terminamos descuidando cosas tan fundamentales como nuestra salud, nuestras relaciones y nuestro muy merecido esparcimiento, vale la pena detenernos a preguntar ¿producir para qué?, ¿para quién?, ¿realmente me conviene no descansar ni un segundo, o a alguien más que no lo haga?

El agotamiento por exceso de trabajo es un problema cada vez más común, y seguro ya lo has sentidos, comienza como fatiga física y mental, pasa por irritabilidad y dificultad para concentrarse, y termina en problemas para dormir. Si estás trabajando de más, es importante que tomes medidas para reducir tu carga de trabajo y mejorar tu calidad de vida.