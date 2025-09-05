Jennifer Aniston comparte el snack saludable que no falta en su rutina y es facilísimo de hacer

Jennifer Aniston se ha convertido en una de las celebridades más admiradas por su estilo de vida saludable y equilibrado. A sus 56 años, la actriz sigue sorprendiendo por su energía, su vitalidad y su figura tonificada, prueba de que sus rutinas de alimentación, ejercicio y hábitos de vida han dado como resultado una Jennifer con una calidad de vida óptima.

Durante una conversación que la estrella de “Friends” sostuvo con la publicación Women’s Health, reveló que, a pesar de apostar por una vida óptima, hay ocasiones en que cede al antojo apostando por un snack saludable que se ha convertido en su favorito por lo refrescante y fácil que es de preparar.

Un snack fresco y nutritivo

Jennifer confesó que las uvas congeladas se convirtieron en su snack favorito luego de descubrirlas tras un día de spa. La actriz compartió que después de una sesión de baño en barro, recibió como refrigerio esta fruta en una versión altamente refrescante, despertando en ella fascinación, tal que decidió implementarlas dentro de su rutina diaria como botana para combatir los antojos.

Beneficios de las uvas congeladas

Las uvas son una fruta rica en antioxidantes como el resveratrol, que protege el corazón y fortalece el sistema inmunológico. Al congelarlas, no pierden sus propiedades; sin embargo, su textura sí cambia, pero tranquila, que el dulce sabor que las caracteriza tampoco se ve alterado; todo lo contrario, les da el toque para convertirlas en un alimento interesante y saciante.

Las uvas son ricas en antioxidantes. Pexels

Dentro de los beneficios de su consumo podemos encontrar que son ricas en agua, ideales para propiciar la hidratación del cuerpo (ojo aquí, esto no suple para nada del mundo el consumo de agua purificada). Contienen vitaminas, dentro de las cuales se encuentran la E, B y C; esta última no solo fortalece las defensas del organismo, sino que también ayuda a mejorar la apariencia de la piel. Son ricas en fibra, por lo que ayudan a mejorar la salud digestiva y ayudarán a reducir el antojo de cosas dulces gracias a su sabor natural azucarado.

Cómo preparar este snack en casa

Esta botana no solamente es práctica, sino también sencilla de hacer para tenerla de forma fácil a la mano cuando surjan los antojos. Si deseas replicar este refrigerio tan amado por Jennifer Aniston, tendrás que lavar bien tus uvas y dejarlas secando perfectamente. Posteriormente, colócalas en un recipiente y llévalas al congelador por unas horas y, cuando estén duras, será el momento para poder disfrutar de ellas.

Jennifer Aniston constantemente nos inspira a mantenernos saludables y en forma; en esta ocasión nos demuestra también que cuidar la salud no tiene por qué ser un tema complicado, pues un snack saludable como las uvas congeladas puede ser el aliado para sustituir antojos que no sean tan beneficiosos para nuestro bienestar. ¿Se te antojaron?