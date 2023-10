Lección de amor de Walter Riso: cómo saber si tu pareja es la adecuada

Si no sabes si tu pareja es la adecuada, el escritor Walter Riso te explica cómo reconocer en qué tipo de relación estás, si es recomendable luchar por ella o si es momento de decir adiós, por duro que parezca. Se trata de una lección de amor propio que merecemos aprender.

Walter, que acaba de cumplir 72 años y luce como de 60, afirma que su buen cutis se lo debe, entre otras cosas, a la buena relación que tiene con “su señora”, como él la llama.

Sin embargo, en “Necesito quererme para quererte”, explica que si somos como una media naranja podrida, terminaremos pudriendo a la otra mitad. Para el autor, es importante estar feliz con uno mismo antes de esperar tener una media naranja que nos haga feliz.

En entrevista exclusiva con Vanidades, el autor se mostró feliz de conversar con nosotras, y aprovechó para hablarnos del lanzamiento de su nuevo libro, uno que, como él mismo afirma, ha sido uno de los más fuertes que ha escrito.

La revista Vanidades es un clásico desde mi juventud Walter Risso



“Nunca había publicado sobre este tema. En nuestra cultura, a la gente no le gusta hacerse estas preguntas, pero tienes que hacértelas para saber si estás en una relación de pareja regular, si lo puedes hacer mejor o si es momento de empacar e irte”, explica.

De tanto amarte, me olvidé de mí, es un libro lleno de preguntas, que exige honestidad al lector (al menos, si quieres que te de resultados).

Para Walter Riso, hay que estar feliz con uno mismo antes de esperar tener una media naranja que nos haga feliz. Vanidades

Lección de amor

En las últimas páginas de su libro: De tanto amarte, me olvidé de mí, Walter Riso nos dice qué hacen las parejas que funcionan bien.

“Cuestionarse si estás con la persona indicada duele, asusta. Pero si realmente quieres saberlo, te tienes que hacer tres preguntas: primero, responde si te quieren. No confundas ‘me trata bien’ o ‘es un buen hombre’ con el hecho de que te quiera. A mis pacientes les da miedo la soledad, el abandono, la pérdida, y piensan que si dejan a su pareja, ya nadie más los va a querer. El miedo corrompe, porque te hace negociar con tus principios, tus valores, esos no son negociables”, afirma Riso.

El segundo punto es: “pregúntate sobre tu autorealización, tu vocación esencial, cuestiónate si la puedes llevar a cabo o si esa relación es un obstáculo para ello. Por ejemplo, si te gusta la música y a tu pareja no, y entonces estudias Administración de Empresas para darle gusto, eso está mal, no te estás autorrealizando”, explica.

En tercer lugar, “cuestiónate si sientes entusiasmo por lo que haces. Tus valores, tus principios, orientan tu conducta, y no son negociables. ¿Los estás traicionando por llevar esa relación?”.

Walter afirma que cuando estas tres condiciones no se dan hay que preguntarse si se puede pedir ayuda profesional para “salvar” esa relación, para descubrir si vale la pena hacerlo, o si ya se pasaron los límites del amor y es momento de retirarse.

¿Tu pareja es la adecuada?

Nuestras lectoras nos compartieron preguntas para Walter Riso, y el escritor nos ayudó a responder cómo saber si tu pareja es adecuada:

¿Por qué es difícil tomar decisiones sin arrepentirse?

WR: “No es difícil, cuando tomas una decisión con los huesos, hasta con la última célula de tu cuerpo, no te arrepientes. Tienes que ser íntegro, pensar, sentir y actuar para el mismo lado”.

Busca lo mejor para tu vida Walter Riso

¿Por qué damos y damos, y sentimos que no es suficiente?

WR: “Si das y das y no tienes retribución, esa es una relación desequilibrada, no esperes mucho. La gente espera cinco años, pero a los seis meses de ver esto ya hay que sentarse a hablar. No tengas temor de hablar con tu pareja y decirle que no te sientes satisfecha. A veces no lo hacen porque tienen miedo de que la otra persona diga ‘me voy’, pero eso es venderse al mejor postor”.

¿Por qué se pierde la magia en una relación?

WR: “Cuando llevan mucho tiempo, el peor de los males es la rutina, la monotonía, que se pierda la sorpresa. Esas parejas que dicen “somos tal para cual” para mí son sospechosas, porque significa que hasta pueden adivinar el chiste que el otro les va a contar, ¡qué horror!, ¿dónde queda el asombro? El asombro es el descubrimiento del otro. Pero esto se puede resolver. En mi libro menciono algunas cosas que hacen las parejas que funcionan bien, como el humor o los desacuerdos amistosos, pero cada una inventa el amor, cada pareja lo construye todos los días. Las que se resignan se vuelven perezosas, dejan de inventar el amor, porque creen que éste tiene una inercia propia y no es así. El amor implica tomar las riendas. De eso se trata este libro”.

Amar es alegrarse de que existe el otro Walter Riso

Si quieres saber si estás con la pareja adecuada, Walter Riso nos dijo cómo saberlo.

¿Cómo saber que hay que dejar una relación de muchos años?

WR: “Pregúntate, ¿a quién amas, a la pareja que tienes ahora o al fantasma del pasado, al hombre que fue? Aristóteles decía que ‘amar es alegrarse’ y para Spinoza: ‘el amor es la alegría de que tú existes’. Es decir, amar es alegrarse de que existe el otro. Y no querer cambiarlo. ¿Qué sí les gusta hacer juntos? Retómenlo. Y tú, ¿qué estás haciendo para revivir ese amor? Hay cosas que se pueden negociar, pero si no coinciden en su visión del mundo, ¿qué haces ahí? Implica hacer una revisión a fondo, ser totalmente honesto con uno mismo y hacer un realismo feroz, ver las cosas como son.

Si ya no hay deseo sexual, ¿también hay que dejarlo?

WR: “El deseo no tiene que ser una champaña, eso es para las aventuras. Una relación de pareja no necesita la locura. Una buena pareja no maneja la champaña, maneja un vino añejado en roble, que se toma de vez en cuando y se saborea. Es otra manera del deseo, no es de tener sexo, no es tres veces por semana, no, a lo mejor es cada 15 días pero es profundo, honesto abierto, hay fantasía compartida, locura, risa, diversión, hay juego. Salimos a comer, y ella va sin ropa interior y yo me disfrazo de Batman, esos juegos, disfrazarse… si no hay fantasías compartidas no hay deseo. Es un mito que tengamos que estar siempre deseándonos los unos a los otros. La pareja es tu postre preferido, pero si te doy el tiramisú que te encanta tres al día, ya no lo vas a querer”.

Sin duda, el libro de Walter Riso exige honestidad absoluta. “Hay que leerlo sin anestesia, poner todo sobre la mesa. Las preguntas iniciales del libro son muy poderosas. Hay una que me encanta: ‘si esta soy yo, y pongo todas mis debilidades sobre la mesa, me desnudo, ¿qué hace el otro?’ Sabrás que eres amado cuando muestras todo como eres y el otro no lo toma como parte de su fortaleza. Es una de las pruebas que hay que hacer”.

El amor no es para toda la vida, no es incondicional. El amor tampoco es felicidad. Para saber si tu pareja es la adecuada, debes considerar cómo te llevas con ella, si tienes intereses en común y, sobretodo, si disfrutan de mucha química y comparten el sentido del humor. No hay una lección de amor única.