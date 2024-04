Los 3 ejercicios clave que deben hacer las mujeres de 50 años para mejorar la fuerza y la movilidad del cuerpo

A medida que el cuerpo alcanza los 50 años, mantener un estilo de vida activo y saludable se vuelve más complicado, pero es esencial para preservar la fuerza y la movilidad en los músculos y articulaciones. En esta etapa de la vida, es fundamental elegir ejercicios que fortalezcan los músculos para promover el bienestar general. Pero, ¿cuáles son los más efectivos y seguros?

Los especialistas coinciden en que hay una amplia variedad de rutinas adecuadas para esta edad, siempre y cuando se realicen con precaución y bajo la supervisión de un especialista médico, junto con visitas frecuentes al nutricionista. En este sentido, los mejores ejercicios para las mujeres adultas son:

Entrenamiento cardiovascular: Este tipo de ejercicio, diseñado para elevar el ritmo cardíaco, solo requiere 15 minutos. Según Women’s Health, trabaja todo el cuerpo.

Ejercicios para fortalecer los músculos: Se trata de una rutina de tres ejercicios que trabajan los músculos. La entrenadora Jackie Gleser ha detallado esta rutina para Clarín. Puedes seguir los ejercicios en este video.

Flujo de yoga: Aunque requiere alrededor de 30 minutos, este ejercicio es bastante sencillo y de ritmo pausado, adecuado para personas mayores. Solo necesitas un tapete adecuado y ropa cómoda.



Beneficios de hacer ejercicio después de los 50 años

El ejercicio es una herramienta fundamental para el bienestar del cuerpo, especialmente en la edad adulta, cuando los músculos necesitan atención adicional.

Un estudio titulado Excercise beyond menopause: Dos and Don´s (Ejercicio más allá de la menopausia: lo que se debe y no se debe hacer) publicado en el National Library of Medicine sugiere que la actividad física en la edad adulta tiene beneficios como:

Aumentar la función cardiorrespiratoria, reduciendo los riesgos metabólicos asociados con la disminución de estrógeno.

Ayudar a minimizar el aumento de peso en la mediana edad.

Aumentar la masa ósea y prevenir la osteoporosis.

Reducir el dolor lumbar.

Ayudar a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

Para comenzar a hacer ejercicio, se recomienda elegir actividades que sean agradables y que impliquen movimiento, como caminar, andar en bicicleta, nadar o asistir a clases grupales de ejercicio.