¿Tienes recuerdos negativos constantemente? Podría ser por este mal hábito

¿Sueles tener pensamientos negativos en varios momentos del día? Los científicos han dado a conocer una posible razón de esta situación que en algunas personas incluso puede generar problemas como la ansiedad y una gran cantidad de estrés.

Un reciente estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha revelado una conexión sorprendente entre la falta de sueño y la aparición de pensamientos negativos persistentes. Según esta investigación, liderada por expertos de las universidades de York y East Anglia, la privación de sueño no solo genera cansancio físico, sino que también afecta la capacidad del cerebro para manejar recuerdos no deseados.

El estudio evaluó a 85 adultos sanos, dividiéndolos en dos grupos: uno que durmió una noche completa y otro que permaneció despierto. Los resultados fueron contundentes : las personas privadas de sueño mostraron una menor actividad en una región clave para controlar pensamientos, acciones y emociones. Esto debilitó las defensas del cerebro contra recuerdos no deseados, permitiendo que estos se filtraran más fácilmente en la mente.

Es importante dormir bien Getty Images

Aquellos que habían dormido mostraron una mayor capacidad para bloquear memorias negativas y una reducción de la actividad en el hipocampo, área vinculada a la recuperación de recuerdos. Por el contrario, los participantes privados de sueño tuvieron dificultades para controlar estos pensamientos intrusivos.

Por todo lo anterior, los investigadores señalan la importancia de adoptar hábitos saludables de sueño para aumentar el bienestar físico y mental.

¿Cuántas horas de sueño son suficientes para una buena salud?

La Fundación Nacional del Sueño recomienda entre 7 y 9 horas de sueño por noche para adultos, aunque las necesidades individuales pueden variar ligeramente.

Dormir esta cantidad ayuda a mantener funciones esenciales como la memoria, el sistema inmunológico y el bienestar emocional. Según un estudio de Sleep Health, dormir menos de 6 horas puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y problemas cardiovasculares.