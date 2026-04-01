Semana Santa: 6 pueblos mágicos para disfrutar estas vacaciones.

Si esta Semana Santa estás buscando una escapada que combine historia, paisajes y ese toque especial que solo México tiene, los Pueblos Mágicos son la opción perfecta. Así que aquí te dejamos algunas de nuestros destinos favoritos para escaparnos un poco.

6 pueblos mágicos para una escapada inolvidable en Semana Santa

Hablar de Semana Santa es pensar en calles empedradas, clima cálido y planes que se sienten como pausa. Estos destinos tienen justo eso… y más.

Taxco: calles blancas y esencia colonial

Taxco es famoso por su arquitectura colonial, sus calles empinadas y su tradición platera. Con sus casas blancas y techos rojos, es uno de los destinos más fotogénicos del país y perfecto para perderte caminando sin prisa .

Real de Catorce: misticismo en el desierto

Si quieres algo completamente distinto, Real de Catorce es ese lugar mágico que parece detenido en el tiempo. Antiguo pueblo minero enclavado en la sierra, destaca por su atmósfera única y paisajes desérticos .

Tepoztlán: energía, naturaleza y tradición

Tepoztlán es uno de los favoritos por su vibra relajada y espiritual, entre caminatas al cerro del Tepozteco, mercados y temazcales, es ideal para reconectar.

San Miguel de Allende: arte y elegancia

San Miguel de Allende combina historia, arquitectura barroca y una escena cultural vibrante. Su reconocimiento como destino turístico internacional se debe a su riqueza artística, además de su encanto único .

Peña de Bernal: vistas que impresionan

Peña de Bernal es hogar de uno de los monolitos más grandes del mundo, lo que lo convierte en un destino perfecto para quienes aman los paisajes y la tranquilidad .

Valle de Bravo: lago, naturaleza y descanso

Valle de Bravo es ideal si buscas una mezcla entre naturaleza y comodidad. Su lago, rodeado de montañas, lo convierte en un lugar perfecto para relajarte o hacer actividades al aire libre .

Por qué elegir un Pueblo Mágico en Semana Santa

Más allá del destino, lo especial de estos lugares es la experiencia. Son espacios donde el tiempo parece ir más lento, donde puedes caminar sin prisa, comer delicioso y reconectar contigo misma o con quienes viajas.

Semana Santa no tiene que ser complicada ni costosa, a veces, todo lo que necesitas es un lugar bonito, buena compañía y ganas de desconectar.