¿Arrugas o líneas de expresión? Cómo identificarlas y tratarlas

Es natural envejecer, pero hay distintas formas de hacerlo. Identificar el origen de las líneas de expresión y las arrugas es el primer paso para saber cómo tratarlas. Descubre todas las opciones que tienes para hacer las paces con tu edad y amar aún más tu apariencia.

Cada día surge un nuevo artículo relacionado al envejecimiento, desde la creación de tratamientos para revertirlo, pasando por estudios enfocados en cómo afecta nuestro ADN en el proceso, hasta el desarrollo de nuevos tratamientos estéticos.

La razón del interés es que, mundialmente, la industria de la belleza genera millones, por eso, investigadores de distintas disciplinas enfocan sus esfuerzos en entenderlo, frenarlo e, incluso, revertirlo.

“El tema no es solamente verse bien, sino sentirte bien. Es importante que realmente te sientas, como te ves, es decir, con energía, vitalidad, claridad de pensamiento, y eso como un binomio de una gente saludable”, puntualiza Gustavo González Zaldivar, médico certificado como Especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva avalado por el Consejo Mexicano de Cirugía.

El doctor Gustavo comentó las novedades para identificar, entender y tratar las líneas de expresión con el objetivo de lograr una apariencia rejuvenecida:

Expresiones del envejecimiento

Durante años, la medicina estética trató al envejecimiento de manera superficial; ahora, su enfoque es integral. “Finalmente, no solo envejece la piel, también el tejido subcutáneo, la grasa, el músculo y el hueso. La dermis refleja lo que hay en la profundidad y cada pliegue corresponde a diferentes factores”, explica el experto, para quien el envejecimiento es un procedimiento natural y biológico que afecta a cualquier ser vivo.

Los nuevos tratamientos antiedad ofrecen una visión integral, no sólo para la cara. Getty Images

¿Todas las arrugas son iguales?

No, considerando los diversos factores que se involucran en la generación de pliegues faciales y corporales, es más factible poder dar con un tratamiento especial. “Hay arrugas dinámicas, estáticas, gravitacionales y de estructuras anatómicas, y no todas denotan edad”, aclara Gustavo y advierte que hay algunas que no conviene eliminar, pues se corre el riesgo de perder expresividad en la cara.

Aprende a identificar las líneas de expresión

No a todos se les nota el paso del tiempo de la misma forma. Antes, a punta de bisturí, se tensaba la cara para devolverle lozanía, pero los resultados eran pocos favorecedores. Ahora se trabaja de una forma diferente: “El rejuvenecer un rostro no es estirarlo, sino reposicionar todas las estructuras que, por el paso del tiempo, han perdido su forma y ubicación, para conseguir un efecto armónico”, comenta el doctor, quien considera que, para lograrlo, se debe valorar a cada paciente.

Descubre cómo tratarlas las arrugas

“Hay muchos tipos de arrugas, no hay un único tratamiento que las combata a todas, pues tienen diferente origen”, explica y considera que hay una gran serie de tratamientos que pueden restituir las fibras de colágeno y elásticas, como los que incluyen células madre, péptidos biomiméticos y factores de crecimiento, también hay aparatología no invasiva, donde, para las arrugas dinámicas, lo mejor son las inyecciones de toxina, mientras que para las estáticas y gravitacionales, se aconseja HIFU, láser CO2 y rellenos (conocidos como fillers).

Además, está la opción de masajes linfáticos faciales, que ayudan a drenar líquidos y toxinas. “La tendencia es hacerte cosas pequeñas para evitar que, al llegar a los 50, quieras restirarte toda la cara”, acota Gustavo.

Descubre las nuevas dosis de juventud

Entre las últimas innovaciones, destaca una nueva generación de péptidos sintéticos. “Los factores de crecimiento están en nuestras plaquetas, y el procedimiento para extraer plasma de la sangre se desarrolló hace 30 años. Pero ahora se logró recrear este plasma en el laboratorio, con los mismos resultados. Se llaman péptidos biomiméticos”, señala el cirujano. Estos se pueden aplicar con mesoterapia para redensificar piel y pelo, pero también están disponibles en sueros y cremas faciales, diseñadas para penetrar en capas profundas, dejando una piel más firme y lisa.

En salud y en tratamientos antiedad, la prevención es un factor de cambio. Pero, además de una rutina de cuidados de la piel constante, si quieres mantener las líneas de expresión y las arrugas a raya, es importante que sepas identificarlas y conozcas las opciones para tratarlas.