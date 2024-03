4 métodos para combatir la celulitis y suavizar la piel de naranja de manera efectiva

Siéntete feliz en tu propia piel, descubre cómo se origina la celulitis y aprende cómo combatir la piel de naranja. Si deseas suavizar la textura de tu piel, lo primero que tienes que saber es que no estás sola: 85 por ciento de las mujeres del mundo tienen celulitis y el problema se agrava con los cambios hormonales.

Si crees que es momento de tomar -y reducir- medidas, estás en la nota correcta. La piel de naranja es resultado del sobrepeso, el tipo de alimentación, el metabolismo, el estilo de vida, las hormonas y hasta los genes. Por eso, ¡hasta las más flacas la sufren!

“La flacidez es una alteración de los tejidos de la piel caracterizada por la pérdida de tono y elasticidad. Su aparición no se debe sólo al paso del tiempo, también puede darse después de bajar de peso rápida y continuamente, o periodos de embarazo y lactancia”, explica Adriana Azuara, quien tiene poco más de 16 años de experiencia en el ramo del bienestar y el cuidado de la piel.

Lamentablemente, no hay manera de borrar la celulitis de la faz de tu dermis, por lo que la aceptación es el primer paso en el proceso para tratarla. Sabia actitud que han tomado desde Alicia Silverstone hasta Cindy Crawford, quienes han ayudado a normalizar la problemática. Sin embargo, admitirla no significa que te tengas que resignar a lucir una piel acolchonada, existen opciones que te ayudarán a conseguir una mejor apariencia.

No te aísles, siéntete cómoda en tu propia piel. Descubre cómo. Zara

Plan anticelulitis

Ingredientes contra la piel de naranja

La experta recomienda buscar tratamientos corporales con los siguientes componentes: “cafeína, pues reactiva la circulación, promueve la desmovilización de los depósitos de grasa y evita la formación de nuevos; además, drena los líquidos estancados entre un cúmulo adiposo y otro”. Además, algas marinas, que estimulan la circulación y depuran; centella asiática, que es un diurético natural y estimula el sistema linfático; L-Carnitina, por su capacidad de metabolizar la grasa, y Ginkgo biloba, el cual mejora el tono vascular y la microcirculación.

Exfoliante anticelulitis

Eliminar células muertas de la piel es fundamental para suavizarla y prepararla para recibir tratamientos reafirmantes. Para lograrlo, Adriana sugiere preparar un efectivo exfoliante casero. En un bowl mezcla media taza de café molido y una taza de sal de mar fina, agrega 15 mililitros de aceite de semilla de uva o almendra, 15 gotas de aceite de romero y 100 gramos de romero. Revuelve bien y úsalo en la regadera, humedeciendo la zona afectada y frotándola con movimientos circulares.

Si quieres mejorar tu piel, reduce el consumo sal, café, alcohol, azúcar y grasas saturadas. Archivo

Mejora tu circulación

Si lo que buscas es mejorar el drenaje linfático y la circulación sanguínea necesitas ayuda profesional. “El masaje reafirmante corporal ofrece una mejora del tono muscular y del tejido cutáneo, porque restaura la falta de nutrientes y oxigena el área”, explica la especialista y advierte que los resultados se verán a partir de la décima sesión. Por su parte, la Asociación Americana de Dermatología considera que los tratamientos estéticos que ofrecen mejores resultados contra la celulitis son:



terapia de ondas acústicas

láser (cellulaze)

subcisión (cellfina)

liberación precisa del tejido asistida por vacío

Plan en casa

“En mi experiencia, los gadgets son un excelente complemento a tus tratamientos profesionales y ayudan a mantener en buen estado la apariencia de la piel”, asegura Adriana, y continúa: “Aunque me siguen gustando los cepillos de cuerpo de cerdas naturales y los rodillos de madera para masajear la piel, he encontrado dos electrónicos que me han funcionado. El primero es Silky Skin, un masajeador de efecto reafirmante, y el segundo un ultrasonido corporal portátil con luz led, del cual hay varios modelos y diferentes marcas”.

Además de masajear las zonas afectadas, se recomienda alternar agua fría y caliente en la ducha, mantenerse activo, consumir jengibre, beber agua, evitar bebidas gaseosas, y realizar ejercicio regularmente son consejos útiles para suavizar la apariencia de piel de naranja. Aunque la celulitis no es una enfermedad grave, puede ser una preocupación estética para muchas personas. Sigue nuestro plan y haz las paces con tu piel.