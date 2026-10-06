7 tonos de rubor que serán tendencia este otoño y devuelven color al rostro después del verano

El verano puede dejar el rostro con un bronceado irregular, menos luminosidad o simplemente con la sensación de que el maquillaje de siempre ya no se ve igual. Con la llegada del otoño, el rubor se convierte en uno de los productos más fáciles para devolver color y dimensión al rostro.

Esta temporada, los tonos cálidos y profundos conviven con rosas más suaves y acabados que dejan una apariencia fresca. La clave está en elegir el color según el efecto que quieras conseguir y aplicarlo de manera que se integre con el resto del maquillaje.

1. Terracota

El terracota es perfecto para hacer la transición del verano al otoño. Su mezcla de naranja, rojo y marrón aporta calidez y puede complementar muy bien una piel que todavía conserva algo de bronceado.

Puedes aplicarlo ligeramente sobre las mejillas y llevar el resto del maquillaje en tonos neutros para que el rubor sea el protagonista.

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2. Rosa viejo

El rosa viejo aporta un efecto más suave y natural. Es una buena alternativa si quieres dejar atrás los tonos anaranjados del verano, pero todavía buscas que las mejillas tengan color.

Funciona especialmente bien con maquillajes en tonos marrones, malva o nude.

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3. Berry

Los tonos berry llevan a las mejillas la profundidad de los frutos rojos. Frambuesa, mora y otros matices rojizos oscuros pueden darle más dimensión al rostro durante los meses fríos.

Para evitar que se vea demasiado intenso, puedes utilizar una pequeña cantidad de producto y difuminarlo hacia las sienes.

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4. Ciruela nude

El ciruela es una de las opciones más sofisticadas para el otoño. Su mezcla de rojo y violeta aporta profundidad y puede funcionar especialmente bien en pieles medias y oscuras.

Si tienes la piel clara, prueba aplicarlo en capas muy ligeras para conseguir un efecto más transparente.

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5. Canela

Los tonos canela combinan marrón, naranja y rojo para crear un rubor cálido que se integra fácilmente con el maquillaje de otoño.

Es una alternativa para quienes prefieren un efecto bronceado y quieren que el rubor se vea menos rosado.

Zendaya domina el arte del maquillaje transparente donde la textura de la piel se aprecia fresca, hidratada y sin sobrecarga de producto. Alberto Rodriguez/Deadline via Getty Images

6. Coral quemado

El coral quemado conserva parte de la frescura del coral tradicional, pero incorpora matices más profundos que funcionan mejor durante el otoño.

Puede ser una buena opción para quienes todavía quieren mantener un toque de color cálido después del verano sin recurrir a un rosa demasiado frío.

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7. Rojo cereza

El rubor rojo puede parecer intenso en el envase, pero aplicado en una cantidad pequeña puede crear un efecto muy natural, parecido al color que adquieren las mejillas después de hacer ejercicio.

El secreto está en utilizar poca cantidad y difuminar bien. También puedes aplicarlo sobre la parte alta de las mejillas para conseguir un efecto más fresco.

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¿Cómo elegir el tono de rubor después del verano?

Además del color de piel, considera qué efecto quieres conseguir. Los tonos terracota, canela y coral quemado aportan más calidez, mientras que los rosas, berries y ciruelas crean un resultado más frío y sofisticado.

También puedes observar el color natural de tus mejillas después de hacer ejercicio. El tono que más se acerque a ese rubor suele integrarse fácilmente con la piel.

¿Rubor en crema o en polvo?

Para un maquillaje fresco, los rubores en crema pueden integrarse fácilmente con la base y dejar un acabado más natural. Los formatos en polvo, en cambio, permiten controlar mejor la intensidad y suelen ser prácticos para pieles mixtas o grasas.

En ambos casos, la aplicación gradual es la mejor forma de evitar un resultado demasiado intenso.

El rubor puede cambiar por completo la apariencia del maquillaje sin necesidad de renovar toda tu rutina. Después del verano, basta con cambiar hacia tonos más profundos, cálidos o rojizos para darle al rostro una nueva dimensión y adaptar el look a la temporada de otoño.