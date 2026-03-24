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Aceite de argán puro paso a paso: el truco para tener el pelo más largo en menos tiempo

Si sientes que tu pelo no crece o se queda “estancado”, el aceite de argán puro podría ser ese cambio que tu rutina necesita.

Marzo 24, 2026 • 
Karen Luna
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Aceite de argán puro paso a paso: el truco para tener el pelo más largo en menos tiempo

Getty Images

Si estás buscando una forma natural de darle un boost al crecimiento de tu pelo, el aceite de argán puro puede convertirse en tu nuevo mejor aliado. Este ingrediente, originario de Marruecos, es famoso por su alto contenido de vitamina E, antioxidantes y ácidos grasos, elementos clave para mantener la fibra capilar fuerte, hidratada y con menos quiebre.

¿Por qué el aceite de argán ayuda al crecimiento?

El crecimiento del pelo depende mucho del estado del cuero cabelludo y de qué tanto se rompe tu melena. Aquí es donde el aceite de argán entra en acción: hidrata profundamente, reduce la resequedad y fortalece la fibra, lo que disminuye el quiebre.

Además, su contenido de antioxidantes ayuda a proteger contra factores externos como el calor, la contaminación y el uso constante de herramientas térmicas. Resultado: menos daño, más retención de largo.

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Aquí es donde el aceite de argán entra en acción: hidrata profundamente, reduce la resequedad y fortalece la fibra, lo que disminuye el quiebre.

Freepik

Paso a paso: cómo aplicar aceite de argán puro

Si quieres ver resultados reales, la clave está en la constancia y en aplicarlo bien. Aquí te dejo el paso a paso fácil:

1. Aplica en cuero cabelludo (opcional pero recomendado)
Coloca unas gotas en las yemas de los dedos y masajea suavemente durante 3 a 5 minutos. Esto ayuda a estimular la circulación.

2. Distribuye en medios y puntas
Aplica una pequeña cantidad de aceite en las zonas más secas. Esto evita puntas abiertas y quiebre.

3. Déjalo actuar
Puedes usarlo como tratamiento intensivo dejándolo entre 30 minutos y toda la noche.

4. Lava como de costumbre
Retira con tu shampoo habitual. Notarás el pelo más suave desde la primera vez.

Tips para potenciar resultados

  • Úsalo 2 a 3 veces por semana para mejores resultados
  • Evita aplicar demasiado producto para no saturar el pelo
  • Combínalo con un masaje constante para estimular el cuero cabelludo
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Aunque el aceite de argán es un gran aliado, el crecimiento del pelo también depende de factores como la alimentación, el estrés y la genética. ¡Por eso, lo mejor es verlo como parte de una rutina completa!

aceite de argán cabello
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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