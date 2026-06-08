Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Balayage vainilla, el rubio para pelo rizado que estará de moda todo el 2026

Los rubios fríos están cediendo terreno a tonalidades más cálidas, entre ellas destaca el balayage vainilla, una técnica que se ha convertido en la favorita de muchas mujeres con pelo rizado gracias a su capacidad para aportar brillo.

Junio 08, 2026 • 
Karen Luna
¿No más balayage 5 mechas que estarán de moda en diciembre y tienes que pedir antes de Navidad.png

Balayage vainilla, el rubio para pelo rizado que estará de moda todo el 2026

Getty Images

Si hay un color de cabello que está conquistando los salones este año, ese es el balayage vainilla. Su mezcla de tonos cremosos, beige y dorados suaves lo ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan iluminar su melena sin perder naturalidad. Y lo mejor es que funciona especialmente bien en el pelo rizado, donde los reflejos aportan dimensión, brillo y movimiento.

También puedes leer:
street style lob rubio cano lentes blusa blanca flecos.jpeg
Belleza
Descubre el ‘Choppy bob’, el corte de cabello ideal si buscas volumen
Diciembre 11, 2024
 · 
Alondra Alvarez
mechas
Belleza
El paso a paso más práctico para hacerte mechas en el cabello sin tener que salir de tu casa
Diciembre 19, 2024
 · 
Alondra Alvarez

A diferencia de los rubios muy fríos o de las decoloraciones extremas, el balayage vainilla apuesta por un acabado más suave y luminoso. El resultado es un color elegante que parece haber sido creado por el sol, con transiciones naturales y un mantenimiento mucho más sencillo que otros tonos rubios.

No es casualidad que los expertos estén apostando por los rubios cálidos y multidimensionales para 2026. Las tendencias actuales buscan colores que se vean saludables, naturales y fáciles de mantener, dejando atrás los tonos demasiado artificiales o uniformes.

¿Qué es el balayage vainilla?

El balayage vainilla combina una base rubia suave con matices beige, crema y dorados delicados. La técnica balayage permite que el color se integre de forma gradual, creando un efecto luminoso que aporta profundidad al cabello.

En el caso del pelo rizado, esta técnica tiene una ventaja extra: los reflejos se distribuyen entre los rizos y resaltan la textura natural del cabello. Cada curva y espiral refleja la luz de forma diferente, haciendo que la melena se vea más voluminosa y llena de movimiento.

Por qué favorece tanto al cabello rizado

Durante años existió la idea de que el balayage era una técnica pensada principalmente para el cabello lacio. Sin embargo, los especialistas coinciden en que, cuando se adapta a la forma natural de los rizos, puede ofrecer resultados espectaculares. La clave está en colocar los puntos de luz siguiendo el patrón del rizo y no la caída de un cabello liso.

Además, los tonos vainilla ayudan a suavizar las facciones y aportan luminosidad al rostro. Este efecto recuerda a las técnicas de hair contouring, que utilizan reflejos estratégicos para iluminar la cara y crear una apariencia más fresca y descansada.

El rubio que dominará 2026

Todo apunta a que los rubios cálidos seguirán dominando las tendencias capilares durante los próximos meses. Los expertos destacan los tonos beige, dorados y cremosos por su capacidad para aportar brillo sin verse excesivamente procesados.

Si buscas renovar tu imagen sin perder naturalidad, el balayage vainilla para pelo rizado es una de las apuestas más elegantes del momento. Ilumina el rostro, realza la textura de los rizos y ofrece ese acabado luminoso que seguirá marcando tendencia durante todo 2026.

balayage
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Fashion Photo Session In Paris - December 2025
Belleza
¿Uñas de acrílico o gelish? Así es como se llevarán las tendencias de manicure este 2026
Junio 08, 2026
 · 
Karen Luna
2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci - Arrivals
Belleza
Dua Lipa apuesta por uñas almendradas en el segundo día de su lujosa boda con Callum Turner
Junio 07, 2026
 · 
Karen Luna
Albania v Spain: Group B - UEFA EURO 2024
Belleza
5 diseños de uñas para las amantes del fútbol que quieren verse chic
Junio 06, 2026
 · 
Karen Luna
princesas-de-york.jpg
Realeza
Beatriz de York y Eugenia de York acaparan miradas durante el gran reencuentro familiar en la boda de Peter Phillips
Junio 06, 2026
 · 
Karen Luna