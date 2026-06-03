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Beige fresa: el nuevo rubio para morenas que favorece a mujeres de todas las edades

Si llevas tiempo buscando un rubio que se vea sofisticado y fácil de mantener, el beige fresa podría ser tu próxima obsesión.

Junio 03, 2026 • 
Karen Luna
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Beige fresa: el nuevo rubio para morenas que favorece a mujeres de todas las edades

Brendon Thorne/Getty Images

Si estás pensando en cambiar de look este verano, hay un tono que está conquistando los salones de belleza y las redes sociales por igual: el beige fresa. Esta coloración combina la suavidad de los tonos beige con delicados reflejos fresa, creando un resultado luminoso, elegante y muy favorecedor, especialmente para las morenas que buscan aclarar su cabello sin perder naturalidad.

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Lo mejor es que este color no entiende de edades. Gracias a su mezcla equilibrada de matices cálidos y neutros, el beige fresa aporta luz al rostro y suaviza las facciones, convirtiéndose en una de las tendencias capilares más interesantes de 2026.

¿Qué es exactamente el beige fresa?

El beige fresa —también conocido como strawberry beige— es una evolución de los clásicos rubios cálidos. Se caracteriza por fusionar una base beige con reflejos inspirados en los tonos fresa, cobre suave y dorado, logrando un efecto multidimensional que aporta brillo y movimiento al cabello.

A diferencia de los rubios muy claros o los cobrizos intensos, esta tonalidad apuesta por la sutileza. El resultado es un color sofisticado que parece iluminado por el sol de manera natural, sin contrastes excesivos ni acabados artificiales.

Por qué las morenas están apostando por este rubio

Uno de los mayores atractivos del beige fresa para morenas es que no exige una transformación radical. Sobre bases castañas o morenas claras, los reflejos beige y fresa crean dimensión y luminosidad sin borrar por completo el color natural del pelo.

2019 Harper's Bazaar ICONS

Si llevas tiempo buscando un rubio que se vea sofisticado y fácil de mantener, el beige fresa podría ser tu próxima obsesión.

Dia Dipasupil/Getty Images

Además, las tendencias de coloración actuales buscan acabados más naturales, fáciles de mantener y que se adapten a distintos tonos de piel. El beige fresa encaja perfectamente en esta filosofía porque ofrece un aspecto fresco, moderno y elegante.

El tono que favorece a cualquier edad

No es casualidad que los expertos consideren al beige fresa uno de los colores más versátiles del momento. Su equilibrio entre tonos cálidos y neutros ayuda a aportar luminosidad al rostro sin endurecer las facciones.

En mujeres jóvenes aporta un acabado fresco y natural, mientras que en mujeres maduras puede ayudar a crear una apariencia más luminosa y sofisticada. Precisamente por esa versatilidad, muchas lo consideran el rubio perfecto para quienes quieren renovar su imagen sin caer en cambios extremos.

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Alondra Alvarez

La tendencia capilar más elegante de 2026

Si los últimos años estuvieron dominados por los rubios platino y los cobrizos intensos, el verano 2026 parece inclinarse por colores más suaves y refinados. El beige fresa reúne todo lo que buscan las amantes de la belleza: luminosidad, dimensión, naturalidad y un mantenimiento relativamente sencillo. Una prueba de que, a veces, los cambios más sutiles son los que consiguen el mayor impacto.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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