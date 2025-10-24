Suscríbete
Clásico y elegante, así es el manicure de Georgina Rodríguez que estiliza las manos y es tendencia en otoño

La modelo rompe las redes con su nuevo diseño con el que apuesta por la nueva tendencia: las uñas largas XL.

October 23, 2025 • 
Lily Carmona
El alimento antiedad que come Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez apuesta por las uñas rojas largas como su must del otoño.

Getty Images

Georgina Rodríguez siempre se ha caracterizado por imponer moda gracias a su estilo y estética de lujo; recientemente, la modelo y empresaria encendió las redes sociales con su más reciente elección de manicure: las uñas largas, almendras y rojas. Este look, clásico pero impactante, combina sensualidad y elegancia atemporal, posicionándose como la opción favorita de la temporada otoñal.

Uñas rojas burdeos, elegancia sin esfuerzo

Entre todos los tonos de rojo, el burdeos se ha convertido en el más sofisticado y versátil. Su matiz oscuro aporta un aire refinado y combina a la perfección con algunos otros colores de la temporada como el beige, el negro o el camel. En el caso de Georgina, el tono resalta la calidez de su piel y genera un efecto visual que estiliza las manos, haciéndolas lucir más finas y alargadas.

Este color, además de representar pasión y seguridad, es el aliado perfecto para lucir unas manos finas y elegantes. No es ninguna casualidad que sea uno de los tonos preferidos entre las celebridades; lo hemos visto recientemente en Selena Gomez, Jennifer Lopez o la joven actriz Hailee Steinfeld.

Uñas almendra XL: el manicure que rejuvenece las manos

Más allá del color, la forma de las uñas también importa. Las uñas almendras largas, como las de Georgina, estilizan los dedos y aportan un efecto rejuvenecedor gracias a su acabado limpio y pulido. La silueta recta logra aportar elegancia clásica, así que esta es la opción correcta cuando estamos buscando un resultado sofisticado.

Recientemente, Demi Moore también se ha unido a esta tendencia, apostando, a diferencia de Gio, por una versión más discreta en color nude y en forma cuadrada.

Cómo replicar el manicure de Georgina en casa

Para lograr un resultado similar, basta con seguir tres pasos clave: aplicar una base fortalecedora, aplicar dos capas de esmalte rojo burdeos (procura que sea un pigmento denso) y finalizar con una capa de brillo. Si prefieres mayor duración, apuesta por la versión en gel, para la cual tendrás que tener cierta noción en la aplicación de esmaltes semipermanentes o acudir directamente con tu manicurista de confianza.

Recuerda que para que tus manos luzcan impecables siempre, debes mantener la piel y cutículas hidratadas.

El manicure de Georgina Rodríguez con uñas rojas, almendradas y largas es la apuesta segura que nunca pasa de moda para apostar por ellas este otoño. Si estás buscando un diseño de uñas arriesgado, pero sin comprometer el refinamiento y la elegancia de las manos, no dudes en considerar esta alternativa para lucir unas manos estilizadas y sofisticadas.

Lily Carmona
