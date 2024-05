Clean look: el peinado en tendencia con un acabado pulido, elegante y ¿perjudicial?

No hay celebridad en una alfombra roja o influencer que no luzca el peinado del momento: clean look. Hablamos de los estilos recogidos en coletas pulidas y los chongos relamidos, que están en tendencia. Se trata de una moda elegante que, al estirar tu pelo, tiene un atractivo efecto lifting, pero puede tener una consecuencia más.

Clean look: paso a paso

Este peinado se caracteriza por un acabado impecable, sin frizz ni pelos sueltos, que resalta la belleza natural del cabello y enmarca el rostro de forma favorecedora. Para lograr este peinado, solo se requiere un poco de práctica y las herramientas adecuadas:



Lava y acondiciona tu cabello: Comienza con una base limpia y saludable. Presta especial atención en acondicionar las puntas

Comienza con una base limpia y saludable. Presta especial atención en Desenreda y peina: Desenreda con cuidado y seca tu cabello.

Desenreda con cuidado y seca tu cabello. Alisa: Para un efecto extra pulido, alisa tu cabello con una plancha o secador para obtener un acabado completamente lacio.

Los peinados recogidos y estirados tienen un efecto lifting. Getty Images

Peina hacia atrás : Con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves o un peine de púa ancha, peina todo tu cabello hacia atrás, asegurándote de que quede bien liso y sin enredos. Y con ayuda de un peine traza una raya en medio.

: Con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves o un peine de púa ancha, peina todo tu cabello hacia atrás, asegurándote de que quede bien liso y sin enredos. Y con ayuda de un peine traza una raya en medio. Aplica productos de styling : Para lograr ese acabado pulido, aplica una pequeña cantidad de gel fijador o cera de peinado en la parte superior de la cabeza, enfocándote en las raíces y en las zonas donde suele producirse frizz

: Para lograr ese acabado pulido, aplica una pequeña cantidad de gel fijador o cera de peinado en la parte superior de la cabeza, enfocándote en las raíces y en las zonas Recoge tu cabello: Esto es a tu libre elección, peina en una coleta alta y pulida, un moño bajo y elegante, o un half-up que combine lo mejor de ambos mundos. Asegúrate de que el recogido esté bien sujeto y pegado a la cabeza.

Esto es a tu libre elección, peina en una coleta alta y pulida, un moño bajo y elegante, o un que combine lo mejor de ambos mundos. Asegúrate de que el recogido esté bien sujeto y pegado a la cabeza. Define y fija: Para finalizar, aplica un producto de definición como spray para controlar pelos sueltos.

Beneficios del clean look

Más allá de ser una tendencia pasajera, este peinado ofrece una serie de ventajas que lo convierten en una opción atractiva para mujeres de todas las edades y estilos.



Elegancia y sofisticación : Este estilo se caracteriza por un acabado pulido, brillante y sin frizz , que resalta la belleza natural del cabello y enmarca el rostro de forma favorecedora.

: Este estilo se caracteriza por un acabado pulido, brillante y sin , que resalta la belleza natural del cabello y enmarca el rostro de forma favorecedora. Versatilidad: A diferencia de otros peinados que pueden ser limitados en cuanto a su uso, éste se adapta a una gran variedad de estilos y ocasiones. Puedes llevarlo tanto de día como de noche.

A diferencia de otros peinados que pueden ser limitados en cuanto a su uso, éste se adapta a una gran variedad de estilos y ocasiones. Puedes llevarlo tanto de día como de noche. Facilidad y rapidez: Una vez dominada la técnica, se trata de un peinado relativamente sencillo

De día o de noche, para la oficina o una fiesta... el clean look es versátil. Getty Images

Una vez dominada la técnica, se trata de un Efecto lifting : El cabello recogido y pulido hacia atrás tiene un efecto tensor que puede ayudar a rejuvenecer el rostro de forma natural.

: El cabello recogido y pulido hacia atrás tiene un efecto tensor que puede ayudar a rejuvenecer el rostro de forma natural. Comodidad: Al estar el cabello bien sujeto y sin movimiento, el Clean Look es un peinado cómodo. Es perfecto para los días ajetreados.

¿Por qué es perjudicial el clean look?

Si bien el Clean Look ha ganado popularidad por sus beneficios y su relativa sencillez, es importante ser consciente de los posibles riesgos que este peinado puede conllevar para la salud del cabello.



Alopecia traccional: La principal preocupación es la alopecia traccional Debilitamiento del cabello: La tracción continua del cabello durante el peinado también puede debilitarlo en general, haciéndolo más propenso a la rotura y las puntas abiertas. Esto se debe a que la tensión constante altera el ciclo natural de crecimiento del cabello, dificultando que los folículos pilosos produzcan cabello fuerte y saludable. Hongos en el cuero cabelludo: Peinar el cabello mojado puede aumentar el riesgo de desarrollar hongos en el cuero cabelludo. La humedad y el calor asociados al peinado crean un ambiente favorable para el crecimiento de hongos, lo que puede provocar picazón, irritación e incluso infecciones. Exceso de productos: El uso excesivo de productos fijadores como geles, lacas o ceras para lograr el acabado pulido del puede dañar el cabello y el cuero cabelludo a largo plazo. Estos productos químicos pueden obstruir los poros del cuero cabelludo, dificultando la respiración del cabello y su crecimiento natural. Además, pueden resecar el cabello y hacerlo más quebradizo.

Recuerda, la salud de tu cabello es lo más importante, así que no abuses de este peinado (ni de ningún otro). Las modas pasan, pero el daño en tu pelo puede permanecer. Aprovecha esta tendencia de peinado en tendencia de acabado limpio para ocasiones especiales. ¿Estás lista para probar el clean look?