Cómo cuidar el pelo en la playa: 3 tips para mantenerlo radiante

Durante la planeación de un viaje a la playa, una de las cuestiones a las que se les suele prestar poca atención es el cuidado capilar que requiere el pelo al exponerse al sol. Sin embargo, es indispensable tomar en cuenta que las melenas también necesitan ser procuradas aún estando al aire libre, ya que de lo contrario podrían sufrir daños considerables.

Por qué es importante cuidar la cabellera en la playa

Con la temporada primavera - verano 2025, las salidas a la playa se vuelven parte de los planes obligatorios. Así que si estás planeando tu próxima aventura, no te olvides de tomar en cuenta todas las técnicas para garantizar tu cabellera se mantenga saludable.

Y es que factores como el agua de las albercas, los rayos de sol y hasta la propia acidez del mar, pueden debilitar el pelo, quitarle brillo, restarle hidratación o apagar su color. Por lo que seguir una rutina es un paso que no podrás saltarte si no quieres que sea tu melena la que sufra las consecuencias al volver.

El pelo también necesita de un protector solar especial Getty

3 tips infalibles para proteger el pelo en la playa y del sol

1. El protector solar no es solo para la piel. Sabemos la importancia de aplicar correctamente el bloqueador solar en toda la piel, desde los pies hasta la cabeza. Esto incluye incluir un protector de sol para el pelo, cuyos componentes están pensados para evitar que los rayos UV debiliten las fibras capilares, pues según datos de Heathline, la exposición prolongada incluso puede dañar los folículos.

2. Utiliza un pañuelo mientras estás expuesta al sol. No olvides echar en tu maleta un par de pañoletas de colores y estampados, los cuales no solo serán un gran complemento para tus looks de playa, sino que también contribuirán a reducir los estragos negativos del sol en la estructura capilar. Un beneficio adicional, es que la cabellera se enredará menos y será más fácil de peinar después de un día de bronceado.

3. Evita saturarlo de químicos antes de ir la playa. Como regla general, lo mejor es no someterse a tratamientos de coloración o para transformar la estructura capilar (como alaciados y permanentes) al menos en los días previos al viaje. Esto se debe a que por sí mismos estos procesos son fuertes para la melena, por lo que al entrar en contacto con el mar o las albercas, el daño podría maximizarse. Además de que existe el riesgo de que los resultados no sean tan efectivos y hacer que el pelo se estropee durante un viaje a la playa.