Dua Lipa apuesta por uñas almendradas en el segundo día de su lujosa boda con Callum Turner.

La boda de Dua Lipa y Callum Turner continúa dando de qué hablar. Después de las celebraciones iniciales, la cantante fue vista disfrutando del segundo día de festejos en Palermo, Italia, donde cada detalle de su look fue analizado por los amantes de la moda y la belleza. Sin embargo, más allá de su vestido y accesorios, hubo un elemento que llamó especialmente la atención: sus uñas almendradas.

Aunque las tendencias de manicure cambian constantemente, hay estilos que nunca pasan de moda. Ese parece ser el caso de las uñas almendradas, una forma clásica y sofisticada que Dua Lipa eligió para acompañar uno de los momentos más importantes de su vida.

Las uñas almendradas de Dua Lipa que todas querrán copiar

Durante las celebraciones en Palermo, la intérprete apostó por una manicure de acabado limpio y refinado. La forma almendrada destacó por su apariencia femenina y estilizada, convirtiéndose en el complemento perfecto para un look nupcial moderno.

Este diseño se caracteriza por limar los laterales de la uña hasta crear una punta suave y redondeada, similar a la forma de una almendra. El resultado es una silueta que ayuda a alargar visualmente los dedos y aporta un aspecto más delicado a las manos.

Con sus uñas para su boda, Dua Lipa volvió a demostrar que las tendencias más sofisticadas suelen ser también las más atemporales. Agostino Fabio/Getty Images

Por qué las uñas almendradas son tendencia en 2026

Las uñas almendradas han logrado mantenerse entre las manicuras más solicitadas porque combinan elegancia y versatilidad. Funcionan igual de bien con esmaltes nude, acabados brillantes, diseños minimalistas o nail art más elaborado.

Además, muchos expertos en belleza consideran que se trata de una de las formas más favorecedoras, ya que estiliza las manos sin resultar excesivamente llamativa. En eventos especiales como bodas, esta opción suele ser una de las más elegidas porque aporta sofisticación sin competir con el resto del estilismo.

La manicura perfecta para una boda de verano

Las celebraciones de Dua Lipa en Palermo demostraron que no siempre es necesario recurrir a diseños extravagantes para destacar. En ocasiones, una manicure sencilla y bien ejecutada puede convertirse en uno de los elementos más elegantes de todo el look.

Con su elección para el segundo día de festejos junto a Callum Turner, Dua Lipa volvió a demostrar que las tendencias más sofisticadas suelen ser también las más atemporales. Todo apunta a que esta forma de uñas seguirá dominando los salones de belleza durante los próximos meses.