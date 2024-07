El truco definitivo para que el aroma de tu perfume se sienta en tu ropa durante todo el día

Todas hemos pasado por días de frustración al darnos cuenta que al aplicar nuestro perfume favorito desaparece en unas cuantas horas, sin embargo, hay un truco sencillo y efectivo que puede ayudarte a mantener el aroma de tu perfume en tu ropa desde la mañana hasta la noche. Aquí te contamos cómo lograrlo.

Debes saber que es importante elegir un perfume de buena calidad. Las fragancias con mayor concentración de aceites esenciales, como los perfumes y eaux de parfum, tienden a durar más tiempo que las eaux de toilette y las aguas de colonia.

El truco para que tu perfume dure todo el día

Asegúrate de que tu ropa esté completamente limpia antes de aplicar el perfume. Los olores de detergente o suavizante pueden interferir con la fragancia.

Considera que telas naturales como el algodón, la lana y el lino tienden a r etener mejor los olores que las telas sintéticas. Así que toma en cuenta esto al elegir qué ropa perfumar.

Tu perfume favorito puede quedarse en tu ropa por más tiempo Getty Images

Rocía el perfume desde una distancia de aproximadamente 15-20 centímetros para asegurarte de que la fragancia se distribuya uniformemente.

Aplica el perfume en las áreas de la ropa que tienden a moverse más y están expuestas al aire, como los dobladillos, los puños y la parte inferior de las faldas o los pantalones.

Un truco poco conocido es rociar un poco de fijador de cabello sobre las áreas donde aplicaste el perfume. El fijador ayuda a “sellar” el aroma en la tela, prolongando su duración. Asegúrate de no hacerlo sobre ropa clara para evitar que se manche y sólo pon un poco, no te excedas pues el resultado no variará demasiado.

Si deseas una solución más sutil, coloca hojas de papel secante perfumadas dentro de los cajones donde guardas tu ropa. Estas hojas impartirán un aroma suave y continuo a tus prendas.