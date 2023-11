¿Es verdad que Jennifer Lawrence se hizo relleno de labios? Esto es lo que se dice

Jennifer Lawrence ha sido, una vez, más objeto de críticas a raíz de su aspecto, ya que desde que asistió a la Semana de la Moda en París en septiembre pasado, su rostro fue tema de conversación y de ahí se originaron varios rumores en los que se decía que se había sometido a un relleno de labios. Ahora, ella misma aclara la situación.

Como ya lo mencionábamos, fue en ese evento de moda en donde la actriz de Los Juegos del Hambre asistió y se le vio con un rostro un tanto cambiado, sin embargo, lo que más llamó la atención de su look fueron sus labios, pues a comparación de otras veces, se le veían muy carnosos y jugosos.

De ahí que comenzaran las especulaciones y que algunos dijeran que se había sometido a algún tipo de procedimiento estético, como un relleno de labios, por ejemplo. Sin embargo, la misma Lawrence habló sobre el tema en una reciente entrevista con Kylie Jenner y aclaró por fin si esto era verdad o no.

El delineado de labios, el verdadero secreto de maquillaje de Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence asegura que fue el maquillaje la verdadera razón por la que sus labios se veían muy carnosos Getty Images

Aunque en la actualidad, las cirugías estéticas son de lo más común, Jennifer recalcó que no se había sometido a ninguna operación de ese tipo, sino que fue gracias al maquillaje que logró ese efecto en sus labios.

“Creo que es impresionante lo que el maquillaje es capaz de hacer porque trabajo con Hung (Vanngo), quien sobre delinea los labios, y le llamo cirujano plástico, porque todo el mundo durante estos últimos meses que he estado trabajando con él, están convencidos de que me he operado”, indicó la estadounidense, a lo que también agregó “No me he operado. Me estoy maquillando”, recoge Cosmopolitan.

Pero este no fue el único rumor, ya que también se hablaba sobre una operación de nariz, sin embargo, también aseguró que si la gente ve cambios en su rostro es por el paso del tiempo yno porque se haya operado. “He crecido... mi cara ha cambiado porque estoy haciéndome mayor’, puntualizó.