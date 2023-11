Este importante maquillista de una famosa revela un truco infalible para borrar las ojeras

Si hay algo con lo que muchas mujeres combatimos en nuestro día, incluso hasta las famosas, es la aparición de ojeras, ya que es algo mucho más común de lo que se piensa. Sin embargo, esto se debe a diferentes factores que van desde la genética hasta ciertos hábitos de alimentación o el no dormir adecuadamente.

Es por ello que en esta ocasión, te contaremos un sencillo truco que aplica el maquillista personal de Gigi Hadid, el cuál es muy fácil de hacer y que además, te ayudará a disimular visiblemente las ojeras. Pon atención a este hack de belleza que te lo compartiremos a continuación.

El truco de maquillaje para disimular las ojeras

Fue a través de un video en su cuenta de Instagram, en donde el maquillador profesional compartió con sus seguidores cuál era la técnica que él hacía para borrar la ojera y, aunque no lo creas, es un truco que no es tan complicado y no tiene tantos pasos. La clave está en la aplicación estratégica del producto que te diremos a continuación.

Primero, debes elegir un colorete de color rosa, ya sea pálido o en un tono medio, que complemente con el tono de tu piel y que haga que tu cutis se vea llamativo. Procura que haga un poco de contraste pero sin exagerar.

Después, en lugar de aplicar el colorete solo en las mejillas, como normalmente se suele hacer, vas a extender un poco su aplicacion hacia la zona de la ojera, ya que esto ayudará a disimular los tonos oscuros que caracterizan precisamente a las ojeras. Luego, procederás a difuminarlo con una brocha o esponja, de forma suave, para lograr un acabado perfecto y natural.

Extiende un poco el colorete rosa hacia la parte de las ojeras y difumina con una brocha o esponja Getty Image

Esto también sirve para que la piel del rostro se vea más radiante, luminosa y con un aspecto más fresco, como es el caso de la modelo estadounidense, pues vemos que ella siempre luce guapísima.

Además, uno de los beneficios de realizar este hack es que no te tardas mucho en hacerlo, pues te tomará solo unos cuantos minutos y los resultados serán visibles al instante.

Por último, y no menos importante, te recordemos que si bien esta técnica es eficaz, debes contar con una buena rutina de skin care, pues si tienes un cuidado de la piel correcto, ayudarás a disminuir de manera considerable este mal que aqueja a las mujeres, aunque sean artistas, famosas o modelos.