Estos son los 6 labiales que debes usar para lucir súper chic durante el otoño

El otoño no solo marca el cambio de temperatura y la caída de las hojas, sino también una transformación en nuestras rutinas de belleza. A medida que guardamos los colores vibrantes del verano, es hora de darle la bienvenida a tonos más cálidos y sofisticados que reflejan la esencia de la temporada. Si estás buscando renovar tu colección de maquillaje y no sabes por dónde empezar, te contamos cuáles son los labiales que debes usar este otoño para estar a la moda y sentirte fabulosa.

1. Rojo burdeos: un clásico otoñal

El rojo burdeos es el rey indiscutible del otoño. Este tono profundo y sofisticado es ideal para elevar cualquier look, ya sea para un día en la oficina o una salida nocturna. Su intensidad refleja la calidez de la temporada y combina perfectamente con los tonos neutros y oscuros que predominan en esta época. Asegúrate de aplicar una capa de bálsamo labial antes para que el color se deslice mejor y permanezca más tiempo.

Los labiales se convierten en el complemento perfecto para darle ese toque chic a tu look otoñal. GETTY IMAGES

2. Nude cálido: elegancia natural

Si prefieres un look más discreto pero igual de chic, los tonos nude cálidos son tu mejor aliado. Este tipo de labial es perfecto para quienes buscan un acabado natural sin dejar de lado la sofisticación. Elige un nude con subtonos melocotón o caramelo para resaltar el tono de tu piel, y combínalo con un maquillaje de ojos suave para un look armonioso. Este tono es ideal para el día a día y eventos casuales.

3. Ciruela intenso: para un look dramático

El labial ciruela es otro de los protagonistas del otoño, especialmente si buscas un look más atrevido. Este tono oscuro y rico es ideal para resaltar en cualquier ocasión, ya sea una cena elegante o una salida nocturna. Para un resultado impecable, aplica un delineador de labios en el mismo tono y rellena con el labial para un acabado duradero y sin manchas.

4. Marrón chocolate: la tendencia retro

El marrón chocolate está de regreso y mejor que nunca. Este tono que fue un hit en los 90 ha vuelto con fuerza y es perfecto para el otoño. Su calidez y profundidad hacen que combine a la perfección con las tendencias actuales, como los suéteres de punto y las botas altas. El marrón chocolate es un tono versátil que se adapta tanto a looks casuales como formales, y queda bien en todos los tonos de piel.

El otoño es la temporada perfecta para experimentar con tonos más profundos y cálidos en tus labios. Getty Images

5. Rosa malva: feminidad con un toque de romanticismo

Para las amantes de los tonos rosados, el malva es la opción ideal para el otoño. Este color, que mezcla el rosa con un toque grisáceo, es perfecto para darle un giro más sutil y romántico a tu maquillaje. Es un tono que puedes usar durante el día, pero que también luce increíble en eventos de noche si lo combinas con sombras en tonos tierra o dorados. Además, este color es muy favorecedor y suave, ideal para pieles claras o medias.

6. Rojo intenso: nunca pasa de moda

El rojo es un clásico atemporal que no puede faltar en tu colección de labiales otoñales. Este color no solo es poderoso, sino que también evoca confianza y elegancia. Elige un rojo con subtonos azulados para darle un toque frío a tu look, perfecto para las noches otoñales. Acompáñalo con un delineador preciso para un acabado impactante y sofisticado.

Así que, esta temporada, atrévete a jugar con colores y texturas que reflejen la esencia del otoño y te hagan destacar en cualquier ocasión.